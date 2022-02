OnePlus Nord CE 2 5G: ufficiale il medio-gamma da battere

Come Nubia anche OnePlus ha tenuto un evento di presentazione, grazie al quale ha ufficializzato diversi prodotti, tra cui in particolare la seconda edizione della Core Edition dei suoi smartphone medio-gamma Nord, rappresentato dall’OnePlus Nord CE 2 5G, erede del modello dello scorso Giugno.

Lo smartphone in questione (160.6 x 73.2 x 7.8 mm per 173 grammi di peso) ha una scocca, frutto di oltre 20 progetti di stile e di tentativi per 4 cicli produttivi, che ha portato ad adottare un retro in vetro somigliante nella sensazione alla ceramica, nella tonalità specchiata Mirror Gray e in quella gradientata Bahama Blue. Lungo il perimetro si trova lo slot per inserire due SIM e una microSD da max 1 TB, e il mini-jack da 3.5 mm, oltre alla porta microUSB 2.0 Type-C: manca il consueto Alert Slider.

In tema di imaging, si parte dall’area visuale, dove l’OnePlus Nord CE 2 5G sfoggia, tra cornici sottili su 3 dei 4 lati (mento escluso), un display AMOLED da 6.43 pollici risoluto in FullHD+, con certificazione per l’HDR10+, 90 Hz di refresh rate, scanner d’impronte sottostante, e protezione offerta dal vetro Gorilla Glass 5. Un foro, in alto a sinistra, offre lo spazio per la selfiecamera da 16 megapixel (Sony IMX471, f/2.4, stabilizzazione elettronica).

Dietro, OnePlus, di recente rifusasi con Oppo (ambedue di BBK), palesa il primo prestito da Oppo, con il design della tripla fotocamera che sembra ripreso dall’Oppo Find X3 Pro: in questo caso, nell’isola sporgente del bumper si trovano tre sensori, con quello principale da 64 (f/1.7), quello ultragrandangolare (119°) da 8 (f/2.2, stabilizzazione elettronica), e quello per le macro da 2 megapixel (f/2.4). Il software fotografico in dotazione fornisce la modalità di ripresa Dual View Video (con riprese dal davanti e dal dietro in contemporanea), quella AI Backlit Video (l’intelligenza artificiale ottimizza i colori e l’illuminazione dello sfondo con poca luce), l’AI Nightscape (mix di 9 foto con diversa esposizione per le foto notturne), e il Ritratto (con contorni meglio definiti e regolazione della profondità di campo).

Il processore, provvisto del modem per il 5G (standalone e non), è l’octacore (2.4 GHz) MediaTek Dimensity 900 con litografia a 6 nanometri e GPU Mali-G68 MC4: la RAM (LPDDR4x) e lo storage (UFS 2.2) si combinano negli allestimenti da 6+128 e 8+128 GB (359 euro su Amazon Italia, dal 10 Marzo). Sul piano energetico, bastano 15 minuti di rabbocco per offrire una giornata di autonomia: il merito è sia della batteria, da 4.500 mA (a due celle da 2.250 mAh) che del sistema di ricarica rapida (0-100% in 32 minuti) SuperVOOC (altro prestito di Oppo, con addio al proprio Warp Charge) a 65W, senza pericoli di eccessivi riscaldamenti grazie al circuito dedicato alla ricarica che monitora le temperature acquisendo i dati da 8 sensori.

Le connettività dell’OnePlus Nord CE 2 5G prevedono, oltre a quelle già menzionate, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il modulo NFC, e il GPS: il sistema operativo è Android 11 sotto l’interfaccia OxygenOS 11, con l’accoppiata Android 12/OxygenOS 12 che arriverà nella seconda parte del 2022. Il costruttore, in ogni caso, ha promesso due anni di major update e 3 di security update.