O-Fresh: da Oppo ecco gli auricolari cablati e low cost ad alta fedeltà

Nel corso dell’evento cinese che ha visto ufficializzare i primi top gamma di Reno, spin-off di Oppo (BBK Electronics), e prima che a Ginevra venisse mostrato il primo smartphone 5G del relativo brand (con maggiori dettagli destinati ad essere svelati, sempre nella città elvetica, il 24 Aprile prossimo), quest’ultimo si è cimentato anche nell’ufficializzazione – in tema di accessori – di un paio di auricolari tecnologici degno complemento degli smartphone moderni.

Nonostante la moda (cui non hanno saputo resistere nemmeno Nokia, Honor, Jabra, Beats, del true wireless innescata dagli AirPods (ora giunti alla seconda generazione), Oppo Reno ha optato per un modello di auricolari tradizionali, e quindi cablato, gli Oppo O-Fresh (modello MH151), in modo da aumentare l’autonomia nella riproduzione, e la qualità del sound erogato, infatti di livello “HiRes“: per ovviare alla conseguente scomodità della scelta, il costruttore ha fatto ricorso ad un cavo intrecciato che dovrebbe evitare fastidiosi annodamenti.

La comodità del prodotto, inoltre, è incrementata dalla dotazione di gommini presenti in 3 misure differenti, per meglio aderire al padiglione auricolare: all’interno delle singole unità, la bobina in alluminio che avvolge il diaframma in grafene permette di coprire un ampio range di frequenze (20Hz-40Hz), assicurando un suono cristallino e pulito. Il controllo delle telefonate, invece, avviene tramite il pad alloggiato sul filo, comprensivo di un unico tastino ed integrativo di un piccolo microfono MEMS.

Gli Oppo O-Fresh, predisposti nelle colorazioni alternative Elegante Gray o Deep Black, risultano già in prevendita (con spedizioni calendarizzate a partire dal 19 Aprile) sullo store ufficiale del produttore asiatico, nella versione con connettore da 3.5 mm, ed in quella con Type-C: in ambedue i casi, il prezzo è il medesimo, ovvero di pressappoco 17 euro (129 yuan), con la facoltà – collegandosi all’orario giusto – di acquistarli al prezzo iper-scontato di 13 euro (99 yuan).