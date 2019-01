Honor FlyPods Lite, anche in Europa arrivano i nuovi auricolari full-wireless con controlli touch

Nel corso dell’evento con cui è avvenuto il lancio in Europa di alcuni prodotti già presentati in Asia, come il top gamma View 20, il fitness tracker Honor Band 4, e l’orologio intelligente Watch Magic, Honor ha presentato il suo nuovo paio di auricolari full wireless, Honor FlyPods Lite, nelle colorazioni white e black.

Al pari dei rivali Mi AirDots Pro di inizio Gennaio, ma anche dei “cugini” Huawei Freebuds (dotati di una maxi, per la categoria, batteria da 100 mAh, attualmente commerciati a circa 110/130 euro), anche i nuovi auricolari Honor FlyPods Lite si ispirano agli AirPods di Apple, con la conseguente rimozione del classico cavo siliconico che, una volta, avrebbe connesso tra loro le due unità di emanazione musicale.

In questo caso, il wearable targato Honor è formato da due moduli parzialmente impermeabili, grazie alla certificazione IP54 che li rende immuni agli schizzi d’acqua della pioggia ed al sudore sviluppato nel corso degli allenamenti, con il collegamento Bluetooth 4.2 che si occupa di connetterli allo smartphone, Android o iOS, in modo da poterne riprodurre le tracce musicali, ascoltare l’audio delle telefonate, e molto altro.

I controlli, che consentono di avviare o stoppare le canzoni, come anche di rispondere o rifiutare le telefonate, oltre che di chiamare in causa l’assistente virtuale, sono posti sulle rispettive superfici touch esterne, mentre l’autonomia è sostanziata in 12 ore complessive, di cui 3 dipendenti dalle microbatterie da 55 mAh, e le restanti 9 affidate alla custodia di ricarica (dotata di batteria propria, caricabile via microUSB), nella quale vengono adagiati orizzontalmente con le stanghette rivolte verso il centro.

Rispetto a quanto già mostrato dalla controllante Huawei, i nuovi auricolari full wireless di Honor, i FlyPods Lite, risultano decisamente più economici, quanto meno nei prezzi attualmente disponibili per il mercato del Vecchio Continente, fissati in 99 euro che, probabilmente, risulteranno un bel po’ maggiorati in occasione dello sbarco in Italia.