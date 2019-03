AirPods 2: Apple presenta la seconda generazione degli iconici auricolari true wireless con diverse miglorie

Proseguendo il trend degli annunci hardware, dopo i recenti iPad e iMac, Apple ha sorpreso nuovamente i propri fan che, in luogo degli attesi iPod Touch, si sono ritrovati al cospetto della seconda generazione di quegli auricolari true wireless, gli AirPods, che – nella loro prima incarnazione – sono risultati apprezzati ed imitatissimi.

Gli AirPods 2, presentati dal vicepresidente anziano del marketing globale di Apple, Phil Schiller, mantengono intatto l’iconico design con stanghetta, e serbano le migliorie all’interno, a cominciare dal processore H1: quest’ultimo, grazie agli accelerometri ed ai sensori ottici inclusi in ogni auricolare, attiva il microfono non appena gli AirPods 2 sono stati indossati, permettendo – grazie ai comandi vocali impartiti a Siri – di avviare una chiamata o una canzone, e di regolarne il volume, senza bisogno di toccarli.

Sempre al processore, concepito espressamente per gli auricolari, è dovuto il miglioramento della stabilità e della velocità di sincronizzazione con lo smartphone attivo di turno, potendo contare anche su una latenza ulteriormente ridotta (del 30%) nei videogame. Ovviamente, i benefici del nuovo processore contemplano anche una maggiore efficienza, in ragione della quale aumenta l’autonomia ottenuta con una singola ricarica, ora sostanziata in 3 ore di conversazione (+50% rispetto a prima) e 5 ore di ascolto.

La ricarica (rapida, con 15 minuti di alloggiamento che conferiscono altre 2 ore di conversazione e 3 di ascolto) degli AirPods 2 avviene tramite la consueta custodia, capace di portare la loro autonomia ad un totale di 24 ore, prima di scaricarsi essa stessa (come confermabile dal LED frontale) e necessitare di una ricarica, o solo tramite il cavo Lightning o anche in modalità wireless, secondo lo standard Qi.

II nuovi AirPods 2, in arrivo la settimana prossima negli Apple Store, sono già acquistabili online sull’e-store ufficiale, al prezzo di 229 euro per il modello con custodia a carica wireless, ed a 179 euro per quelli con una custodia tradizionale caricata via cavo. Dulcis in fundo, la possibilità, per chi intenda aggiornare i vecchi AirPods con la ricarica wireless (o passare quelli nuovi alla carica senza fili), di acquistare la nuova custodia di ricarica da sola, al prezzo di 89 euro.