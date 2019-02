Nokia True Wireless Earbuds: arrivano in Italia i nuovi antagonisti degli Apple AirPods

Secondo un portale ellenico, in seguito ad un evento che potrebbe tenersi tra l’11 ed il 20 Marzo, Apple potrebbe presentare – con effettiva commercializzazione dal 29 dello stesso mese – la seconda generazione dei suoi fortunati, e pluri-imitati, auricolari wireless AirPods (annunciati assieme all’iPhone X). La finlandese HMD Global, però, si sarebbe già fatta trovare pronta ufficializzando, per diversi mercati, l’arrivo dei suoi nuovi Nokia True Wireless Earbuds, annunciati lo scorso Ottobre, e già vincitori di un riconoscimento al venturo iF Design Award 2019 di Monaco (15 Marzo).

I Nokia True Wireless Earbuds, neri e compatti (22.3 x 14 mm, per 5 grammi cadauno), anche grazie all’adozione del Bluetooth 5.0 (per agganciarsi agli smartphone), vantano un’autonomia di 70 ore in stand-by, che scende a 3.5/4 ore quando si tratta di una riproduzione musicale non-stop. Riposti nella propria custodia tubolare (100 x 22 mm) prêt-à-porter, provvista di tre indicatori di ricarica a LED, e di una porta di alimentazione microUSB Type-C, beneficiano di altri 3 cicli completi di ricarica (quantificabili in circa 16 ore supplementari di playing musicale di alta qualità).

Utilizzabili anche a bordo piscina, grazie alla certificazione IPX4, risultano adattabili ad ogni forma d’orecchio, grazie alla presenza – nella confezione di vendita – di 3 gommini, di misure diverse (piccolo, medio, grande), ideali anche per l’isolamento acustico dall’ambiente esterno.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, dalla quale si attende con grande hype anche la presentazione del suo nuovo Nokia 9 Pureview (Android 9 stock, display da 6 pollici, 4/6+128 GB, 5 fotocamere Zeiss posteriori) al prossimo Mobile World Congress di Barcellona, i nuovi Nokia True Wireless Earbuds verranno distribuiti a breve in diversi mercati (India e Regno Unito, Germania e Francia), tra i quali anche l’Italia: nel nostro Paese, la commercializzazione avverrà a 112.20 euro, tramite l’e-commerce Amazon, sul quale è già possibile pre-ordinarli, mettendo in conto una spedizione che partirà dal 22 Febbraio.