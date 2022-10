Logitech Sight rivoluziona la riunioni ibride accompagnandosi con le Rally Bar

Ascolta questo articolo

Ultimamente, Logitech è impegnata in un gran flusso di annunci, con prodotti per il gaming e lo streaming, la consolle Cloud Gaming Handheld e i prodotti della linea Designed for Mac: a questi si è appena aggiunto, per il lavoro ibrido, ancora in ambito professionale (dopo i prodotti di metà e fine Settembre) la videocamera Sight, forte del sondaggio stilato da Frost & Sullivan, secondo il quale ben il 73% delle aziende in tutto il mondo di starebbe preparando per un contesto di lavoro ibrido.

Logitech Sight è una videocamera da tavolo in forma di piccolo cilindro (come il primo Amazon Echo) attenta all’ambente visto che è realizzata con alluminio a basse emissioni di carbonio e con della plastica da riciclo: il dispositivo integra due sensori con riprese in 4K capaci di assicurare un campo visivo di 315 gradi, e ben 7 microfoni scelti del tipo beamforming per catturare bene l’audio contribuendo all’impressione d’essere presenti alla riunione.

Da usare con le soundbar Logitech Rally Bar (per le stanza di grandi dimensioni) o Rally Bar Mini (per quelle di dimensioni più contenute), Logitech Sight impiega la tecnologia AI Logitech Sight.

Tale sistema consente di estendere l’audio e il video oltre il frontale coinvolgendo anche tutte le altre persone presenti in sala: lo scopo è di coinvolgere in quanto accade in una sala riunione chi assiste al meeting da remoto, attraverso una regia intelligente e la possibilità di adoperare angolazioni multiple, considerando che, secondo quando ha dichiarato il 43% degli intervistati dal Microsoft Work Index 2022, molti utenti lamentano il “fatto di non sentirsi pienamente coinvolti durante le riunioni” in remoto.

Ovviamente, visto l’uso, Logitech Sight è compatibile con i software per le video riunioni Google Meet e Microsoft Teams: può essere facilmente installata avvalendosi dei supporti inclusi in confezione, ed è di facile e successiva gestione rivolgendosi al programma (free) Logitech Sync. Secondo il costruttore, l’arrivo sul mercato del prodotto è previsto, al prezzo di 2.399 euro + IVA, per la metà del 2023 ma è già stato assicurato che arriverà anche RightSight che utilizzerà lo Smart Switching per scegliere in autonomia l’inquadratura migliore, tra quella della videocamera frontale e quella della videocamera da scrivania.