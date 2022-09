Logitech G Cloud Gaming Handheld: ufficiale la nuova console da gaming palmare

Ascolta questo articolo

Era l’inizio dello scorso Agosto quanto Logitech, noto brand di accessori e Tencent Games, con esperienza dello “sviluppo, della pubblicazione e di tutte le operazioni connesse” al gaming, annunciarono lo sviluppo di una console portable, che sarebbe stata presentata, tra il 20 e il 21 Settembre nel corso dell’evento logi PLAY. L’attesa si è appena conclusa, col varo del dispositivo, che assume il nome di Logitech G Cloud Gaming Handheld.

Già inclusa sul sito di Amazon Canada (dal 18 Ottobre, a 400 dollari canadesi), ma listata anche sul sito americano del brand (ove, rispetto al prezzo pieno di 349,99, è in promo lancio a 299,99 dollari, con possibile pagamento rateale via Klarna), la nuova consolle (256,84 x 17,21 x 32,95 mm) si conserva effettivamente maneggevole, a fronte di un peso di 463 grammi. Lo chassis presenta ai lati i classici controlli da gioco, con levette analogiche, paraurti di destra e sinistra, pulsanti A/B/X/Y, croce direzionale, trigger analogici e pulsanti di opzioni L e R, pulsante Home e G che, oltre a essere rimappabili, interagiscono col giroscopio a 6 assi e integrano il feedback vibrazionale aptico.

Nel mezzo, è presente il display multitouch, in veste di pannello LCD IPS da 7 pollici, risoluto a 1920 x 1080 1080 pixel, quindi in FullHD, previsto secondo un rapporto d’aspetto a 16:9, con 60 Hz come refresh rate e 450 nits come valore tipico di luminosità, affiancato da un sensore di luce ambientale.

La sezione audio della console Logitech G Cloud Gaming Handheld è ampia a curata: si parte con speaker stereo sottoposti ad amplificazione smart per suoni chiari, per proseguire con una coppia di microfoni con soppressione del rumore e cancellazione dell’eco: in ottica porte, è possibile annoverare il jack da 3.5 mm, l’uscita AUX, il supporto per le cuffie via Type-C, un DSP “di alta qualità“ e il supporto al codec Qualcomm aptXTM Adaptive presso il Bluetooth 5.1.

Provvista della connettività senza fili Wi-Fi ac dual band con antenne 2×2 MIMO, la console Logitech G Cloud Gaming Handheld supporta il gaming streaming di Nvidia GeForce NOW, ma non solo: passando per SteamLink è in grado di riprodurre i giochi della piattaforma Steam mentre il supporto all’Xbox Game Pass Ultimate, che permette di streammare i giochi locali di una console Xbox, passa per l’app Xbox. Non manca, poi, la possibilità, facendo affidamento sul Play Store di Android, di scaricare app di streaming video o di remote play.

A coordinare il tutto, per la console Logitech G Cloud Gaming Handheld, è stato scelto il processore octacore (2.3 GHz) Snapdragon 720G (SD720G), con la memoria che può contare sull’espansione via schede TF. L’autonomia, erogata dalla batteria ai polimeri di litio a doppia cella, da 23.1 Wh, viene accreditata come superiore alle 12 ore.