Logitech presenta nuovi dispositivi per i meeting online

Probabilmente, l’emergenza coronavirus ha cambiato per sempre il modo di organizzare il lavoro, destinato a essere sempre più distribuito, con collegamenti remoti, tramite app come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, e apposite apparecchiature che renderanno più semplici i meeting online. Logitech, alla scorsa edizione del CES 2021, si è fatta trovare pronta con nuovi prodotti, adatti a sale riunioni di tutte le dimensioni.

La Logitech Rally Bar (3.999 dollari), collocabile anche a muro sotto uno schermo, è una soundbar con due driver da 70 mm e una webcam (dalla risoluzione SD al 4K) in grado di tenere a fuoco chi parla, zommandolo automaticamente (zoom ottico 5x, digitale 3x, ibrido 15x).

I microfoni omnidirezionali, grazie all’intelligenza artificiale, si focalizzano su chi parla, assicurando che siano eliminati (RightSound) i rumori di fondo, e che ogni oratore sia percepito con la stessa qualità (full duplex premium): volendo, è possibile coprire meglio la sala, di grande dimensione, grazie all’abbinamento con 3 microni esterni pod Rally. Di base, il dispositivo integra già software quali Teams e Zoom ma, collegato via USB a un computer, consente ovviamente di eseguire anche programmi alternativi.

Sostanzialmente uguale alla precedente, la Logitech Rally Bar Mini (2.999 dollari) è calibrata, in tanti piccoli dettagli, su sale di medie dimensioni. Anziché due driver da 70 mm, in questo caso è presente solo un woofer da 70 mm, lo zoom è un 4x, ed è possibile aggiungere solo altri 2 microfoni esterni.

Logitech RoomMate (999 dollari), connesso a internet mediante il Wi-Fi ac o l’Ethernet LAN, è un hub hardware ricco di porte, stante l’innesto di un ingresso HDMI, di due uscite HDMI, di tre USB 3.0 di tipo A: in questo modo, anche in quanto predisposto per Teams, Zoom Dashboard e Logitech Sync, riesce a collegare diverse periferiche, tra cui monitor, webcam, speaker, compatibili in quanto appartenenti alle serie Rally (System, Camera e Plus System) e MeetUp, in modo da coprire grandi sale con sino a 46 posti a sedere.