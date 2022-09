Logitech annuncia gli accessori (tastiera e mouse) della linea Designed for Mac

Ascolta questo articolo

Alle prese con una vivacità di iniziative come non si vedeva da tempo, Logitech, reduce dagli annunci videoludici dell’evento LogiPlay 2022, ha presentato l’iniziativa Designed for Mac, con tastiere e mouse, della linea premium MX, ma anche con modelli più economici, studiati per abbinarsi con i computer di Apple, ai quali si adattano nelle forme eleganti, nelle colorazioni scelte, e con la sostituzione dei consueti tasti ALT e Windows con Command e Option.

La MX Mechanical Mini (159,99 euro) è una tastiera compatta che relega i tasti direzionali a una colonna posizionata a sinistra del tasto Invio. Realizzata nelle colorazioni Space Gray (con il 47% di plastica riciclata) e Space Gray (36% di plastica riciclata) ha tasti dal profilo basso in due tonalità, con retroilluminazione personalizzabile bianca.

Avvalendosi della connettività senza fili Bluetooth, la si può connettere a 3 diversi dispositivi Apple, come iPad o Mac, con la funzione multi-dispositivo Flow che va attivata nella companion app Logi Options. Sul versante dell’autonomia, attestata la ricarica via porta USB Type-C, il costruttore dichiara in favore della tastiera MX Mechanical Mini 10 mesi senza ricorrere alla retroilluminazione, che scendono a 15 giorni avvalendosene.

Anche il mouse MX Master 3S /134,99 euro) è realizzato in Space Gray (27% di plastica riciclata) o in Pale Gray (qui la percentuale scende al 22%). Tecnicamente uguale al classico MX Master 3S, in versione Designer for Mac è studiato per cooperare con sino a 3 Mac in contemporanea col beneficio che, ricorrendo anche in questo caso al software Logi Options, e alla sua scheda Flow, è possibile spostare i file da un computer all’altro con un mero trascinamento degli stessi.

La tastiera K380 for Mac (58,99 euro), nella sua edizione per Apple, rimane intonsa rispetto al modello classico già noto, dal quale si differenzia per una nuova veste cromatica, in viola color mirtillo: i tasti rimangono anche in questo caso rotondeggianti, all’insegna di una scelta stilistica già vista anche sui prodotti della linea Pop. Lift for Mac (81,99 euro), infine, è un mouse, sempre molto ecologico posto che impiega – per il 54% del totale – plastica da riciclo, di tipo verticale che, per un uso ergonomico che prevenga il tunnel carpale, offre al polso una superficie d’appoggio inclinata di 57°.