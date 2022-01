Ufficiali i nuovi, simpatici e variopinti prodotti hi-tech della linea Logitech POP

La multinazionale svizzera della tecnologia, Logitech, ha da poco annunciato, con immediata disponibilità anche su Amazon Italia, due simpatici e funzionali prodotti hi-tech della serie POP, tra cui la la tastiera meccanica wireless POP Keys e il POP Mouse, dall’aspetto piuttosto variopinto.

La tastiera meccanica POP Keys, essendo compatta, non ha il tastierino numerico e, in merito agli altri tasti, li presenta rotondeggianti, come nella tastiera K380 che, però, li aveva ad isola mentre, in questo caso, garantiscono una più appagante escursione (in stile macchina da scrivere). Nella parte alta, la tastiera in questione, redatta nelle combinazioni cromatiche heartbreacker, blast e daydream, presenta dodici tasti funzione, che permettono di gestire la riproduzione multimediale del programma aperto, ma anche di passare da un terminale all’altro, visto che la tastiera è in grado di esser connessa con tre dispositivi in contemporanea (stante il supporto a prodotti iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS e ChromeOS).

Sul lato destro si trova una colonnina verticale di tasti intercambiabili (con altri già in dotazione), configurabili via tool Logitech Options, che permettono di richiamare le emoji preferite, ovvero quelle che si usano di più: caricabile via cavo USB Type-C, la tastiera meccanica personalizzabile e compatta POP Keys di Logitech si collega tramite il Bluetooth ma, per i dispositivi che non ce l’abbiano integrato, è in grado di funzionare grazie a un dongle USB.

Il POP mouse, sempre ideato in 3 differenti combo cromatiche, attenziona le emoji attraverso un pulsante (personalizzabile) che può lanciarne il relativo menu di scelta, ma non manca della classica rotellina che, qui, via funzione SmartWheel (che si occupa di variare la resistenza alle sollecitazioni), permette di switchare da una modalità di scorrimento veloce a una che predilige la precisione (magari per quando si deve far grafica).

Al pari del meglio dei mouse dell’azienda, il POP mouse in oggetto supporta anche la funzione Logitech Flow: quest’ultima, nello specifico, nell’ottica di lavorare con più dispositivi connessi, permette di copincollare facilmente dei file, delle cartelle, o delle porzioni di testo, da un device all’altro, semplicemente a suon di tocchi sulla periferica stessa. Per l’acquisto, i prezzi sono di 99.99 euro per la tastiera, di 40.99 euro per il mouse, mentre il kit con ambedue i prodotti è prezzato a 140.98 euro.