Logitech annuncia nuove cuffie e webcam per lo smart working

Ascolta questo articolo

Logitech, reduce dal simpatico lancio di inizio anno, con perfetto tempismo visto il permanente bisogno di smart working, ha annunciato due serie di prodotti, carbon neutral (grazie agli investimenti in progetti di riduzione e compensazione delle emissioni), rappresentati dalla webcam Brio 500 e dalle cuffie Zone Vibe 100, 125 e wireless.

La webcam Brio 500 (Settembre, 139 euro) vede impiegato il 54% di plastica riciclata nelle colorazioni rosa e off white, e il 68% nel modello color grafite. Con forma a cilindro orizzontale (81 grammi solo corpo, 121 col supporto ad aggancio magnetico), tecnicamente ha un sensore grandangolare da 90° in grado di riprendere in FullHD a 1080p, accecabile da un apposito otturatore (manuale, spostando la manopola di lato) in ottica privacy. Onde assicurare ottime riunioni ibride, tale webcam garantisce un’illuminazione ottimale (RightLight 4), segue il soggetto nel mentre si muove per tenerlo sempre al centro dell’inquadratura (RightSight), inquadra correttamente quanto si trova sulla scrivania (inclinandosi in basso e capovolgendo l’immagine, in Show Mode), e può essere settata a puntino (Logi Tune, es. per ridurre il campo visivo a 65 o 78°), Non mancano, lato audio, due microfoni Beamforming con riduzione del rumore e, per il collegamento col PC, un cavo da 1.5 metri con USB Type-C.

Come la webcam, anche le cuffie Zone Vibe (nelle stesse colorazioni della webcam) sono attente all’ambiente (grazie al 25% di plastica riciclata) e dispongono del programma Logi Tune (con preset ed equalizzatore manuale a 5 bande): il modello Zone Vibe 100 (Settembre, 119 euro), autonomo per 20 ore (dichiarate), presenta un tessuto a maglia sotto il quale, per archetto e padiglioni, vi è l’imbottitura in memory foam per una calzata comoda anche grazie al peso di 185 grammi.

Il controllo, su volume, riproduzione musicale, risposte alle telefonate, accensione e pairing, avviene mediante i pulsanti: sul padiglione di sinistra è montato un microfono beamforming con riduzione del rumore, che via flip-to-mute, si silenzia quando rientra nel corpo del padiglione, per riattivarsi quando estratto. L’interno, oltre al modem per il Bluetooth 5.2 con codec AAC, ospita driver da 40 mm con 20-20KHz di risposta in frequenza. A differenziare tale modello dall’iterazione 125 (Settembre, 134,99 euro) vi sono solo due particolari: nel secondo modello non manca la certificazione per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, ed è presente il dongle wireless che assicura miglior stabilità e una maggior compatibilità d’uso.

Il modello Zone Vibe Wireless (174,7×176,7×70,7 mm per 180,8 grammi, in rosa o antracite, Settembre, 139 euro) si avvale della connettività Bluetooth 5.0: nel suo assetto, l’array di cattura prevede due MEMS omnidirezionali quali microfoni e speaker che assicurano 30-13KHz a -10dB di risposta in frequenza. Il nome trae giustificazione anche dalla ricarica, secondo il protocollo wireless Qi, al termine della quale vengono promesse 14 ore di autonomia.