Logitech in campo con nuovi prodotti per i professionisti

Ascolta questo articolo

Logitech, attesa ad annunci anche in ambito gaming, protagonista del disvelamento accidentale (in ragione della loro compatibilità con la propria stilo Logitech Crayon) dei nuovi iPad Pro 2022 previsti per Ottobre, nel frattempo ha attenzionato il mondo del lavoro, presentando due soluzioni “for Business”, ovvero il mouse Mx Master 3S for Business e il combo (tastiera+mouse) MX Keys Combo for Business Gen 2, ambedue ottimizzate grazie al software Logi Options+ che, oltre a occuparsi delle consuete personalizzazioni, fornisce anche le scorciatoie per i noti servizi di videoconferenze Teams e Zoom.

Certificato Carton Neutreal e realizzato nelle parti in plastica col 27% di plastiche riciclate, il mouse Mx Master 3S for Business (da Settembre, al prezzo di 129,99 euro), uguale alla versione non professionale, è l’evoluzione del modello MX Master 3, rispetto al quale ha silenziato del 90% i click: il suo sensore ottico, in grado di operare su un’ampia gamma di superfici senza trascurare il vetro, è accreditato di un’elevata precisione (8.000dpi), mettendo a disposizione una rotella secondaria che agevola nello scorrimento, e una principale MagSpeed Electromagnetic capace di scorrere qualcosa come 1.000 righe per secondo.

Il collegamento in Bluetooth LE, grazie al ricevitore Logi Bolt, può avvenire con 3 dispositivi in contemporanea, potendo passare facilmente dall’uno all’altro via funzione Logitech Flow: l’autonomia vantata, invece, è di circa due mesi.

L’MX Keys Combo for Business Gen 2 (disponibile all’acquisto sempre da Settembre, al prezzo di 249,99 euro), sempre attento all’ambiente in quanto certificato come ciclo produttivo a zero emissioni di anidride carbonica, prevede il mouse visto poc’anzi, e la tastiera MX Keys che, pur compatta, non si fa mancare un comodo MX Palm Rest sul quale poggiare i polsi durante le lunghe digitazioni, all’insegna di un comfort assicurato anche dalla retroilluminazione intelligente dei tasti.

La batteria dell’MX Keys Combo for Business Gen 2, caricabile via microUSB Type-C, assicura un’autonomia di tre settimane che scende a una decina di giorni avvalendosi della retroilluminazione.