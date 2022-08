Twitter: in test anche la funzione per provare il social senza esservi iscritti

Ascolta questo articolo

Twitter, in questo particolare periodo che prevede il confronto legale con Elon Musk, nel mentre continua a lavorare sulla funzione di modifica dei tweet, sta testando davvero tante novità, basti pensare ai co-tweet (post collaborativi) ed ai tweet con più elementi multimediali inclusi. La fucina creativa dei tecnici del canarino azzurro non si è però fermata qui, come confermata dai nuovi test e dalle inedite indiscrezioni appena emerse in merito.

Nel 2015, il social Twitter riferì di stimare in 500 milioni di persone il numero di coloro che controllavano al mese i tweet, senza essere loggati. Da allora, molte cose sono cambiate ma, evidentemente, si ipotizza che vi sia ancora margine per poter far creare i mDAU attualmente conteggiati in 237,8 milioni. Prova ne è il fatto che, come scoperto dalla leaker Jane Manchun Wong, è in corso di test, per alcuni utenti, su iOS, per un lasso di tempo limitato, relativo alla funzione “Try Twitter”.

Quest’ultima, confermata dalla product manager di Twitter, Laura Burkhauser (“non tutti sono pronti a creare un account la prima volta che provano Twitter” e “(la piattaforma, ndr) vuole fornire alle persone un modo semplice per leggere i tweet e sperimentare la loro sequenza temporale“), prevede che non sia necessario iscriversi a Twitter per cercare e leggere i tweet, e per seguire sino a 50 utenti. Nel caso si desideri un’esperienza un minimo personalizzata, andrà consentito l’accesso alla propria posizione geografica, in modo da “personalizzare l’esperienza in base ai vari luoghi in cui il potenziale utente è stato prima“. Solo per twittare, apporre i like ai tweet, ritwittare sarà necessario registrare un account.

Secondo TechCrunch, con annessa conferma da parte del social, Twitter sta anche lavorando a una nuova versione della scheda Spaces / Spazi. Quest’ultima, come scoperto da Watchful, dovrebbe raggruppare (grazie alla già introdotta novità Spaces for Topics, che permette agli host di assegnare sino a 3 argomenti ai propri Spazi audio) le chat room sonore in card colorate (con immagini delle trasmissioni), dedicate a vari argomenti, come Notizia, Musica, Sport, etc. Nella nuova scheda, sarebbe sempre possibile vedere chi sta ascoltando determinati Spaces, e vi sarebbe anche una sorta di selezione di trasmissioni (“Il tuo digest quotidiano”) riproducibili previo semplice click.

Infine, confermando quanto già emerso a Maggio, sempre la leaker Jane Manchun Wong ha confermato uno step evolutivo ulteriore (in sostanza, una schermata introduttiva) per la prossima funzione, utile anche per aggiungere ulteriore controllo alla propria esperienza d’uso della piattaforma, che permetterà di fissare in alto (dal menu accessibile dai 3 punti presenti in alto nella reply) una risposta ricevuta a un tweet, magari perché originale, simpatica, proveniente da una celebrità, o per coinvolgere maggiormente la propria comunità,