Twitter: Musk chiede di ritardare il processo, a Settembre votano gli azionisti, test menu laterale

Il noto social del canarino azzurro, Twitter, ha appena annunciato l’avvio di un test che dovrebbe migliorare l’esperienza utente: nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli in merito alla questione dell’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk.

Come noto, in seguito alla decisione unilaterale di Musk di abbandonare l’accordo per comprare Twitter, pagandolo 44 miliardi di dollari, si è addivenuti alla soluzione di risolvere la querelle con un processo, che lo vedrà contrapposto al social presso una corte del Delaware. L’uomo più ricco del mondo, CEO di Tesla, aveva chiesto di fissare il trial giudiziario per Febbraio, anche per aver tempo di verificare l’effettivo numero di account falsi che la piattaforma stima sotto il 5%. La rappresentanza legale del social aveva fatto presente che già oggi il clima d’incertezza danneggia Twitter ogni giorno, ogni ora, con la conseguenza che la giudice Kathaleen McCormick, la scorsa settimana, aveva parzialmente accontentato il social (che optava per Settembre) fissando un rito abbreviato di 5 giorni per Ottobre, e precisamente il 10 di quel mese.

Nelle scorse ore, Musk ha chiesto, secondo quanto emerso ieri dagli atti del tribunale, di rinviare il giudizio il 17 Ottobre: la motivazione addotta dal volubile imprenditore sudafricano, secondo quanto riferisce un suo legale che in tal senso ha scritto al giudice, è che in tal modo si sarebbe potuto “rompere l’impasse per consentire alle cose di andare avanti prontamente“.

Twitter non ha commentato la notizia ma, nelle scorse ore, è emerso, come riportato in Italia anche da Rai News, che il social del canarino azzurro ha depositato un documento presso l’ente di vigilanza borsistica americana SEC nel quale comunica d’aver convocato gli azionisti per una riunione speciale, in videoconferenza, fissata per il 13 Settembre, in occasione della quale verrà chiesto loro di votare la proposta di acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per 54.20 dollari ad azione, per un totale di 44 miliardi di dollari.

Infine, le novità tecniche più concrete e vicine all’utenza comune. Nelle scorse ore, l’account ufficiale Twitter Support ha avvertito gli utenti del microblog dell’avvio di un test, che coinvolgerà alcuni adopters della versione mobile iOS, che prevede la comparsa di un nuovo menu nella barra laterale, onde consentire di trovare più facilmente ciò di cui si ha bisogno, visto che ogni cosa sarà al suo posto.