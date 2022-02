Twitter: bug su iOS, rumors su Lascia questa conversazione e video caricati in FullHD

Il celeberrimo social network Twitter, ora diretto dal nuovo CEO Parag Agrawal dopo che Dorsey si è dedicato alla sua seconda azienda (Block, ex Square), attiva nel campo dei pagamenti digitali, sembra da qualche giorno affetto da un curioso bug su iOS: non è dato sapere se la piattaforma sia impegnata nel risolverlo, anche se è risultato certo il suo impegno nello sviluppare varie nuove funzioni.

In passato Twitter ha introdotto vari strumenti per conferire agli utenti un maggior controllo sul modo in cui gli altri interagiscono col proprio account. Nel Luglio 2021 si è parlato di un sistema per consentire agli utenti di cambiare anche dopo la pubblicazione chi poteva rispondere ai tweet mentre, nell’Ottobre 2021, l’attenzione si è riversata su una funzione, non a caso chiamata di blocco soft, che permetteva di rimuovere un follower senza bloccarlo.

Un problema che è rimasto però insoluto, molto presente invero anche su Instagram, è quello di quando si viene menzionati in discussioni che non interessano, con la conseguenza di ricevere notifiche in merito: ad oggi, per attenuare il problema, su Twitter è solo possibile disattivare le notifiche per le conversazioni ma, in futuro, si potrebbe andare verso una soluzione più completa. A darne conto è la leaker Jane Machung Wong che, analizzando una versione per Mac di Twitter, vi ha rinvenuto tracce della funzione “Leave this conversation” (Lascia questa conversazione”.

Attivando quest’ultima, in merito alla quale il canarino azzurro non ha rilasciato alcun commento, l’utente toglierà il tag da una conversazione, col proprio nickname che resterà nella conversazione (tweet originale e risposte) come testo e non più come ipertesto cliccabile: in tal modo si dovrebbe trasmettere il messaggio del non essere interessati a essere coinvolti in discussioni ausiliarie. In ogni caso, non si potrà più essere aggiunti a quella data conversazione e non se ne riceveranno le notifiche, pur continuando a poterla leggere / vedere.

Ancora dai leaker, questa volta grazie ad Alessandro Paluzzi, invece, è giunta l’indiscrezione secondo cui Twitter sarebbe al lavoro su una funzione, in dote agli abbonati di Blue, che permetterebbe loro di caricare i video in risoluzione a 1080p (cioè FullHD). Da qualche tempo, Twitter lavora a una funzione di condivisione dei contenuti con una cerchia di utenti ristretti, gli unici che potranno vedere e replicare a detti post: in passato la funzione in sviluppo si chiamava Twitter Flock ma, ora, anche su Android le sarebbe stato conferito il nome di Twitter Circle. Dal leaker Nima Owji, invece, arriva la scoperta secondo cui la piattaforma starebbe lavorando a una funzione per consentire di cercare tra i membri delle Community.

Dai colleghi di Punto Informatico, intanto, arriva la segnalazione di un curioso bug, per fortuna non molto diffuso, che sembra affliggere da circa una settimana coloro che condividono i tweet con i propri contatti usando l’app iMessage presente sui dispositivi Apple via sistema operativi iOS, ipadOS e macOS: in particolare, di solito questa routine genera su iMessage delle anteprime con uno sfondo azzurro e il testo integrale del tweet di modo che non sia necessario recarsi sul social per leggere il post. Stranamente, forse per un problema lato server, posto che tali anteprime son generate online, le stesse risultano prive di alcuni caratteri e quindi inutilizzabili.