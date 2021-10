Twitter: al varo la piattaforma Twitter for Professionals

Dopo il corposo piano di implementazioni annunciato lo scorso Settembre, con anche ricadute in tema di valuta virtuale, il social network Twitter ha ufficialmente varato lo strumento “Twitter for Professionals“, per offrire funzioni che aiutassero i professionisti a gestire e migliorare la loro immagine sulla piattaforma, senza dimenticare lo sviluppo, emerso, di nuove e future funzionalità.

Secondo quanto dichiarato dall’account ufficiale “Twitter Business”, la piattaforma di “brand identity” nota come Twitter for Professionals offrirà funzioni di promozione rapida, opzioni speciali in Twitter Ads, strumenti di analisi dedicati, e alcune funzioni avanzate per il profilo utente, come i moduli, tra cui “Information” (es, le info di contatto, come website, mail, telefono, indirizzo e orari d’apertura / chiusura dell’attività), “Shop” (un carosello, in test dallo scorso Luglio, che elencherà prodotti e relative info consentendo di acquistarli in-app senza uscire dal social), e “Newsletter” (in tandem con la neo-acquisita Revue, magari per informare sulle proprie ultime offerte).

Per poter sottoscrivere un account di questo tipo occorrerà assolvere ad alcuni requisiti, tra cui essere una persona reale (quindi niente account parodistici, di fantasia, o di animal) e non aver violato le policy e linee guida di Twitter: a quel punto si potrà inoltrare una domanda all’apposita pagina form già predisposta (business.twitter.com/en/campaign/professional-profiles-signup.html) precisando anche la categoria (“type of business”) che meglio rappresenti la propria attività, scegliendo tra account Business o Creator, e includendo alcune info essenziali.

Eventualmente accettati, gli utenti noteranno, nel menu che si apre a sinistra della Timeline, all’interno delle impostazioni del profilo, l’opzione “Passa a Professional”: al momento, quali limitazioni della nuova funzione, risulta necessario reinviare il modulo per correggere o aggiornare le proprie “info” e, in più, non è possibile creare ex novo un account professional, ma solo aggiornarne al nuovo “stato” uno già esistente. In compenso, qualora si voglia fare un passo indietro e tornare alla natura di account “amatoriale”, è possibile farlo, attraverso modifica profilo, modifica profilo professionale, cambia tipo di account.

Infine i rumors. Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, sembra che Twitter stia lavorando a un”opzione che consentirà di salvare le scelte in merito a chi possa rispondere ai nostri tweet.