Twitter: problemi da risolvere, corposo piano di novità di prossima implementazione

Il noto social network Twitter, nelle scorse ore, ha effettuato diverse comunicazioni, in alcuni casi per prospettare correttivi per alcuni problemi già noti, in altri per illustrare alcune novità di prossimo rilascio.

Innanzitutto, Twitter, che già in passato si era concesso delle confidenze con i propri utenti (es. in merito al futuro sistema di etichette per distinguere i #GoodBots), ha confermato di essere al corrente di un problema di cui molti suoi iscritti si sono lamentati: nello specifico, capita che nel mentre si legga un tweet questo scompaia alla vista, a metà lettura, perché magari la discussione è andata avanti con nuovi commenti che si sono aggiunti al thread.

Per rimediare allo status quo, nei prossimi due mesi il canarino azzurro rilascerà diversi aggiornamenti che, nell’app, modificheranno il modo in cui sono visualizzati i tweet, nello specifico mantenendo sempre aggiornata la timeline ma nel contempo evitando che i tweet spariscano a metà lettura.

In un evento stampa rendicontato su blog ufficiale, Twitter ha illustrato alcune novità che verranno prossimamente implementate, fornendo talvolta anche un calendario per le relative implementazioni. Innanzitutto, nei prossimi mesi Twitter fornirà ai creators degli strumenti che permetteranno loro di promuovere e monetizzare al massimo i loro eventi Spaces: saranno introdotte migliorie per aiutare gli utenti a scoprire nuovi Spaces e, in favore dei creators, arriveranno nuovi modi per aiutarli a settare la dimensione e i prezzi dei biglietti per l‘accesso agi Spaces a pagamento (ticketed Spaces). Ai creators sarà anche offerta la facoltà di registrare gli eventi Spaces di modo che i loro followers possano riprodurli quando desiderano.

In ambito monetizzazione, Twitter sta estendendo a livello globale la funzione per consentire agli utenti inviare delle mance ai loro creators, dall’interno dell’app: l’opportunità si è arricchita della possibilità di usare piattaforme come GoFundMe, Venmo, Patreon e Cash App, e ora, è stata anche introdotta la possibilità di fare donazioni in BitCoin. Degno completamento di tutto ciò, il canarino azzurro ha affermato che avrebbe messo a disposizione dei creators un’apposita dashboard di monetizzazione.

Imitando un qualcosa già in auge su Instagram, Twitter ha confermato d’essere al lavoro su uno strumento che bloccherà automaticamente gli account simili a uno che si sia già bloccato. Nelle Community, alcune delle quali create a Settembre a scopo di test cui se ne aggiungeranno presto altre, arriverà la moderazione e, infine, per far sì che ci si “senta il più sicuro possibile a partecipare a una conversazione“, arriverà un avviso che permetterà alle persone di sapere chi è in una stanza prima che vi si acceda.