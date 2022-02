Netflix: concorrenza, nuovi contenuti, novità per Pixel e Galaxy S22, rimozione da continua a guardare

Nelle scorse ore, la piattaforma di streaming Netflix, alle prese con una concorrenza sempre più serrata, ha annunciato diverse novità, sia contenutistiche, con future nuove produzioni, che in termini di funzionalità, con lo sblocco dell’alta definizione su nuovi smartphone e l’arrivo di un’attesa miglioria per molti dispositivi.

Di recente, l’aggregatore di streaming JustWatch ha diramato le quote di mercato relative al quarto trimestre del 2021 negli USA, evidenziando come Netflix abbia perso qualcosina (-2%), fermandosi al 25%, soprattutto a vantaggio di HBO Max, che di recente si è anche espansa in ulteriori mercato europei, ma anche di Disney che, combinando i servizi Disney+ e Hulu, ognuno con 13% di quota, può vantare un primeggiante, ma aggregato, 26%.

Per lasciarsi alle spalle la concorrenza sempre più soffocante, Netflix negli scorsi giorni ha incominciato ad annunciare diverse novità. Partendo da quella più in prospettiva, è stata ufficializzata una collaborazione con RocketRide Games, che già ha fornito i giochi Knittens e Dominoes Café, che dovrebbe portare, nei prossimi mesi, nuovi videogame dell’azienda in questione, senza acquisti in-app e pubblicità, ai telespettatori abbonati alla grande N.

Ancora sul piano dei contenuti, rientra nella strategia di Netflix per affrontare la concorrenza la scelta di puntare ancora sulle gesta di He-Man, l’eroe fantasy di Eternia visto che, dopo la realizzazione dei cartoni animati He Man and the Masters of the Universe e Masters of the Universe: Revelation, avrebbe dato il via alla realizzazione del live action Masters of the Universe, interpretato da Kyle Allen, chiamato al non facile compito di non far rimpiangere Dolph Lundgren de “I dominatori dell’universo” (1987). Dal produttore Steven Maeda, invece, arriva la conferma dell’avvio delle riprese per la serie TV ispirata a One Piece, il noto manga disegnato e scritto da Eiichiro Oda.

Nel frattempo, il colosso dello streaming del co-CEO Reed Hastings ha aggiornato l’elenco degli smartphone in grado di riprodurne i contenuti in HD e HDR10, includendovi – oltre agli ancor recenti Pixel 6 e su Pixel 5a, anche i futuri Samsung Galaxy S22, posto che nel Centro assistenza della streaming platform è stato dichiarato il supporto verso i relativi processori Exynos 2200.

Sempre in ambito funzionalità, dopo l’esordio nel 2020 sui device Android, Netflix ha annunciato l’estensione della funzione che permette di rimuovere, dalla lista “Continua a guardare“, determinati contenuti che magari non interessano (più), in modo da renderla più ordinata. La funzione in questione arriva su tutti gli smartphone (iOS compresi), i computer e, presto, sulle smart TV (anche Apple TV).

Nello specifico, sugli smartphone basterà scegliere il contenuto da far sparire nel carosello “Continua a guardare” e, tra le opzioni “Audio e sottotitoli” e “Rimuovi dalla mia lista”, scegliere “”Rimuovi da Continua a guardare“. Da PC basterà portare il cursore del mouse sul contenuto e, all’apparire delle opzioni, scegliere la X mentre, su smart TV, selezionato il contenuto, l’opzione “Rimuovi da Continua a guardare” si troverà tra i dettagli dello stesso. Ovviamente, è anche possibile tornare indietro, nel passaggio immediatamente successivo, in caso di rimozione ripensata o frettolosa.