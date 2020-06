Netflix: "Continua a guardare" gestibile da mobile, novità per contenuti e HDR10

Ormai da tempo, Netflix ha consolidato un ruolo di primo piano nello streaming video, seppur ben tallonata da Disney+, Apple TV+, Prime Video: onde fidelizzare al meglio la propria base di utenti, e per acquisirne di nuovi, dal quartier generale di Scotts Valley, il team di Reed Hastings ha annunciato diverse novità, sia funzionali che di contenuto, a favore della grande N rossa.

Una delle feature più comode di Netflix è senz’altro costituita da “Continua a guardare“, il carosello, posto nella parte alta dell’interfaccia, che mostra i film o le serie TV che si era iniziato a guardare ma che, a seguito di qualche motivo, erano stati lasciati a metà rischiando, però, di essere dimenticati col passare del tempo.

Sino a poco tempo fa, tale lista, che finiva per comprendere anche contenuti abbandonati dopo pochi minuti perché ritenuti di scarso interesse, o film/serie TV proposti a qualche ospite occasionale, poteva essere ritoccata solo da browser, attraverso una proceduta poco intuitiva, che richiedeva di entrare nelle impostazioni del profilo, e di andare a togliere a uno a uno i contenuti (es. nelle serie TV), per poi aspettare 24 ore, necessarie a eliminare quei contenuti dalla base usata per fornire i suggerimenti, e per espungerli dalla cronologia di visualizzazione.

Lo status quo è però appena cambiato, con la possibilità di manipolare (già da oggi su Android, dal 29 Giugno su iOS) l’elenco “Continua a guardare” anche lato mobile, rimuovendo i titoli che non s’intende più visualizzare: per intervenire in tal senso, occorre avviare l’app, cercare la sequenza di copertine “Continua a guardare” e, in calce a ogni titolo, tippare sull’icona hamburger dei 3 puntini verticalizzati. A quel punto apparirà un menu contestuale che, oltre a fornire info sul contenuto, a rendere possibile scaricarlo o effigiarlo con un feedback (pollice su o verso), consente anche di “Rimuovere dalla riga” quanto scelto.

A favore di quanti amano fruire contenuti del calibro di “Strange Things”, o “La casa di carta”, la piattaforma californiana Netflix ha comunicato d’aver esteso il supporto ai contenuti redatti in HD e HDR10+ a diversi smartphone dei costruttori TCL e Asus, tra cui gli Asus ZenFone 6 e Rog Phone 2, ed i TCL 10L e 10 Pro (solo HD per quest’ultimo).

Infine, per esprimere solidarietà alla comunità di colore, dopo il caso George Floyd, Netflix ha realizzato una raccolta, tra documentari, film e programmi (ben 45 in totale), intitolata “Black Lives Matter”, incentrata sui temi del razzismo, della diseguaglianza e della discriminazione razziale negli Stati Uniti: l’elenco, al cui interno è possibile reperire “Orange is the New Black”, “Oprah Winfrey Presents: When They See Us Now”, “Chi ha ucciso Malcom X”, “Mudbound”, e molti altri, viene segnalata agli utenti all’accesso alla piattaforma, dai dispositivi collegati e da browser.