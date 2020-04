TCL 10 Pro, 10 Lite e 10 5G: middle-level con tetracamera e super display

Non propriamente all’improvviso, visto che la relativa presentazione avrebbe dovuto avvenire in occasione del mancato MWC 2020 di Barcellona, è avvenuta l’ufficializzazione, anche per l’Italia, del trio di smartphone medio-gamma TCL 10 Pro, 10 Lite e 10 5G, proposti dalla stessa azienda cinese che, pur leader nel mercato televisivo, è presente anche in quello mobile, attraverso i brand Alcatel, Palm, BlackBerry e, appunto, TCL (es. il Plex).

Accomunati da varie modalità di tutela della vista (Adaptive Tone, Eye Comfort Mode, Reading Mode) concesse in dote agli Eye Comfort Display, dal Super Bluetooth (per organizzare silent party o feste tra amici unendo sino a 4 paia di auricolari o altoparlanti in contemporanea), dal pulsante laterale per Google Assistant, i middle level TCL 10 sono tutti animati da Android 10 sotto interfaccia Dynamic TCL UI (con aggiunte per migliorare la facilità d’uso).

TCL 10 Pro

TCL 10 Pro (158.5 X 72.4 X 9.2mm, per 177 grammi), allestito nelle colorazioni opache Amber Grey e Forest Meast Green, presenta un vetro Gorilla Glass 5 leggermente curvo ai lati, posto a tutela del frontale nel quale fa bella mostra di sé il luminoso (986 nits di picco) display AMOLED da 6.47 pollici, con risoluzione FullHD+ resa su un aspetto panoramico a 19.5:9, e supporto all’HDR 10 grazie alla tecnologia NXTVISION della controllata CSOT, ideale per incrementare i contrasti, ed arricchire i colori (pur in immagini sempre nitide) in tempo reale. Il display, già sede di uno scanner biometrico sottostante, è contraddistinto fisicamente da un notch a goccia, un cui trova sede una selfiecamera da 24 (f/2.0, video FullHD@30fps, Face Unlock).

Il retro allinea orizzontalmente, a filo, la lunga sequela di sensori per la quadrupla fotocamera, capace di video sino al 4K@30ps e di slow motion a 720P@960fps, da 64 (f/1.79, autofocus laser/fasico/a rilevamento di contrasto) + 16 (ultragrandangolo da 123°, f/2.4) + 5 (macro, f/2.2) + 2 (info per scatti con poca luce, f/2.4) megapixel.

Ad animare il TCL 10 Pro (499 euro, in preordine dal 7 Aprile, in vendita da metà mese) concorre il processore octacore (2.0 GHz) Snapdragon 675 e la GPU Adreno 612, con la RAM settata a 6 e lo storage a 128 GB (UFS 2.1, ampliabili di altri 256 via microSD). Lato connettività, sono presenti il Dual SIM, il 4G, il jack da 3.5 mm, l’NFC, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 LE (AptX, LDAC, AptX HD), e la microUSB 2.0 Type-C, per la ricarica rapida (Quick Charge 3.0) della batteria, da 4.500 mAh, attrezzata per il reverse charging a 5V/1.5A.

TCL 10 Lite

Il TCL 10 Lite (162.2 x 75.6 x 8.4 mm, per 180 grammi), nelle colorazioni glossy Mariana Blue e Arctic White conferite alla scocca in policarbonato, pone frontalmente un display FullHD+ da 6.53 pollici di tipo LCD che, quindi, sloggia posteriormente lo scanner per le impronte digitali.

La selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.2, Face Unlock), in compenso, è posta in un foro in alto a sinistra mentre sul retro, la quadrupla postcamera orizzontale, da 48 (f/1.8) + 8 (f/2.2, ultragrandangolo da 118°) + 2 (f/2.2, macro) + 2 (sensore ToF per la profondità, f/2.4) è leggermente più sporgente rispetto al modello principale. Provvisto sempre di jack da 3.5 mm e di uno speaker mono, immutato nelle connettività di bordo (con Bluetooth 5.0 che supporta il codec LDAC), il TCL 10 Lite (299 euro, stesso timing del modello principale) scende a compromessi sul piano del segmento elaborativo, affidato al processore Snapdragon 665 ed alla GPU Adreno 610, messi in grado di sfruttare 6 GB di RAM e 64 GB di storage (ancora espandibile a 256 GB). In compenso, lato audio si ravvisa la presenza dell’amplificatore NXP TFA9890.

TCL 10 5G

Fiore all’occhiello del terzetto è il TCL 10 5G (verso l’estate, a 399 euro), leggermente più ispessito dalla necessità di includere il modem per il Bluetooth 5.0/Wi-Fi 6 ma, soprattutto, le antenne per il 5G, portato in dote dal modem Snapdragon x52, fornito dal processore octacore (2.3 GHz) Snapdragon 765, in tandem con la GPU Adreno 620, 6 GB di RAM e 128 GB di storage (UFS 2.1).

Il frontale propone lo stesso display del TCL 10 Lite, col foro in alto a sinistra per la selfiecamera da 16 megapixel, ed una sporgente tetracamera posteriore, da 64 (f/1.79) + 8 (ultragrandangolo da 118°, f/2.2) + 5 (macro da 2 cm, f/2.2) + 2 (f/1.8, profondità) megapixel, posta sopra lo scanner biometrico. Passando all’autonomia, è garantita una giornata d’operatività intensa, grazie ai 4.500 mAh dell’accumulatore ripristinabili mediante Quick Charge 3.0, capace di fungere (a 5V/1.5A) da power bank via Type-C.