YouTube: emoji reactions a tempo, ads per gli Shorts, device suggeriti per il cast su Music

YouTube, la celebre piattaforma di streaming multimediale di Google, sembra essere la terza grande protagonista delle attenzioni della casa madre che, dopo aver offerto migliorie per Google Maps e Google Foto, ha preso a dedicarsi anche alla grande Y.

Come noto, da tempo ormai YouTube ha deciso di rimuovere il contatore per i dislike, annunciando poco dopo, verso la fine di Marzo, che – per fornire ulteriori feedback agli utenti sulla qualità dei video – avrebbe preso a testare nei mesi successivi una funzionalità grazie alla quale si sarebbero potute usare delle emoji di reazione legate a specifici timestamp. A quanto pare, il momento di questo test è arrivato, secondo quanto scoperto da 9to5Google, utilizzando la versione 17.19.34 per smartphone di YouTube.

Nello specifico, sotto i video (es. youtube.com/watch?v=KtsDq-wMvn0) di alcuni creator coinvolti nel test (che abbiano attivato la funzione delle emoji di reazione a tempo, perché siano visualizzate), sta cominciando ad apparire un pannello mobile ad esse dedicato. Tale pannello apparirebbe estendendo l’area dei commenti, e metterebbe per ora a disposizione 4 emoji, tutte positive, sebbene Google, in un commento ufficiale a tale scoperta, abbbia sostenuto che, a seconda di come andrà il test, saranno aggiunte o possibilmente rimosse alcune emoji di reazione per i video nel corso del tempo.

Una volta conferita un’emoji di reazione, quest’ultima andrebbe a collocarsi sulla barra di avanzamento del video, mediante un’animazione, nel punto preciso corrispondente al momento del conferimento: da notare, infine, che le emoji di reazione a tempo per i video di YouTube sono anonime, nel senso che su detta barra è possibile vedere solo, in relazione a un’emoji, il contatore di quanti viewer l’abbiano adoperata.

Nel corso dell’evento “Google Marketing Live” dello scorso 24 Maggio, Mountain View ha annunciato diverse altre novità. Innanzitutto, dopo i primi test condotti lo scorso anno, ora è partita la distribuzione globale, quindi in tutto il mondo, degli annunci pubblicitari negli Shorts. Entro fine anno, poi, i marchi potranno collegare i feed dei loro prodotti alle proprie clip promozionali in formato Shorts, in modo da renderle più “acquistabili“: non è escluso, offrendo ai creators un’ulteriore occasione per monetizzare, che lo stesso divenga possibile anche per i comuni Shorts (attualmente beneficiati da circa 30 miliardi di visualizzazioni quotidiane) creati dagli utenti creativi. Sempre entro fine anno, esordirà il “My Ad Center“: si tratta di un hub per un maggior controllo sulla propria esperienza online nell’usare i servizi di Google, che permetterà di impostare quali annunci vedere maggiormente o di meno, oltre che su Discover e Cerca, anche su YouTube.

Da ChromeUnboxed, infine, arriva la scoperta di una funzione che da qualche giorno è in corso di attivazione per gli utenti Android e iOS di YouTube Music: in questo caso, si tratta di un miglioramento del menu Trasmetti del Google cast che, sopra la sezione standard che elenca i dispositivi adoperabili per il casting dei contenuti, ora inizierebbe a presentarne un’altra, con i dispositivi “suggeriti” per il casting, in base – secondo Google – alle abitudini di utilizzo degli stessi (es. la cronologia del casting).