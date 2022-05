Google Maps: in Italia il prezzo del carburante, Street view con foto storiche

Ascolta questo articolo

Google Maps è uno dei servizi più usati da Big G, con milioni di utenti che ogni giorno se ne avvalgono per progettare la navigazione da un punto A a un punto B: nelle scorse ore, Mountain View ha implementato anche per il mercato italiano un’attesa novità che aiuterà a progettare meglio i propri spostamenti e, nel contempo, nel celebrare i 15 anni di Street View, ha annunciato diverse migliorie anche per questo livello esperienziale della piattaforma Maps.

Partendo dalla novità più pratica, dopo che tale miglioria aveva già fatto il suo esordio in alcuni mercati circa 15 mesi fa, arriva anche per gli utenti italiani, lato mobile e web, la funzione che permette, per ogni stazione di servizio, di constatare quali prezzi pratichi per il carburante. Per sfruttare la novità, a oggi già molto diffusa su Android e iOS, basta toccare una stazione di servizio sulla mappa e, nella scheda che andrà ad aprirsi, saranno elencati i prezzi per i vari tipi di pieno (benzina, gpl, metano, diesel) e quelli associati ai vari ottani della benzina verde (SP95/SP98/SP100).

Alle stesse info si arriverà anche eseguendo una ricerca diretta di una stazione di benzina, o usando il filtro ad hoc in alto, che permette di visualizzare tutte le stazioni di benzina, ora con relativi prezzi, palesati anche a colpo d’occhio, nei paraggi della propria posizione.

Google ha inteso festeggiare i 15 anni di attività del livello Street View di Maps, che gli utenti sono solidi adoperare per conoscere un posto prima di recarvisi fisicamente, ma che viene usato anche internamente da Big G stessa per aggiornare, assieme all’AI, i dati dei vari luoghi, andando a integrare ad esempio la presenza di nuove attività commerciali in una particolare strada. Nello specifico, il colosso hi-tech ha fatto sapere che dal prossimo anno userà una più facilmente trasportabile (6.8 kg) telecamera per le riprese immersive necessarie a Street View che, potendo essere montata su più veicoli diversi, permetterà di coprire più posti, e di aggiornarli più frequentemente: tale dispositivo, che nelle forme ricorda il Wall-E della Disney, assicurerà sempre foto da 140 megapixel, anche se i suoi 7 sensori avranno un più ridotto rapporto segnale rumore, e potranno essere abbinati, modularmente, alla bisogna, con un radar di profondità LIDAR.

Portando anche sugli smartphone qualcosa che lato web era già possibile fare dal 2014, Street View per iOS e Android ora permette di fare dei piccoli viaggi nel tempo per vedere come sia cambiato, col passare degli anni, un dato posto. Per usare questa funzione basta visualizzare un dato posto in modalità Street View, toccarne in un punto qualsiasi la foto e, nella pagina con i dettagli della località che emergerà, scegliere la voce “Vedi altre date“, che permetterà di riguardare l’evoluzione di un luogo, via capsule del tempo annuali, a ritroso sino al 2007, data di varo di Street View.