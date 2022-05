Google rilasciai filtri inclusivi Real Tone per Google Foto

Ascolta questo articolo

Al pari di Maps, il servizio di navigazione adoperato da milioni di persone in tutto il mondo per progettare i propri spostamenti, un altro servizio molto popolare in casa Google è rappresentato da Foto, in inglese Photos. Non è un caso, quindi, che il gigante della ricerca online, abile nell’elaborare i dati, abbia profuso il proprio expertise anche nel suo servizio di organizzazione ed editing delle foto e dei video, con un annuncio che mette a regime una novità molto attesa.

Col varo dei Google Pixel 6, venne conferita una certa enfasi al fatto che la relativa app camera avrebbe donato maggiore realismo agli scatti, attraverso una gamma più ampia di condizioni di illuminazione che, nel far risaltare meglio le varie tonalità della pelle, avrebbe reso le foto più accurate e rispondenti alla realtà.

In seguito, con l’edizione 2022 dell’I/O Google aveva promesso che avrebbe implementato la scala cromatica di Ellis Monk, professore ad Harward, attraverso la libreria poi diventata open-source “Monk Skin Tone Scale”, sia nella Ricerca web che in Foto, perché tali migliorie fossero a disposizione di tutti, indipendentemente dal dispositivo posseduto (e scaduta, quindi, l’esclusiva per i nuovi Pixel phone). Sul web, ciò si è tradotto in un selettore del tono della pelle che, su alcune query, permette di affinare i risultati della ricerca. Ora, le novità promesse sono state annunciate come in rilascio anche per Google Foto, su web, Android e iOS, con la messa a disposizione di nuovi filtri “Real Tone”.

I filtri in questione, elaborati con professionisti nella creazione dell’immagine, sono 4 (Playa, Honey, Isla e Desert), in modo da riflettere, secondo quanto spiega Google stessa in un annuncio su Twitter, lo stile dell’utente: in ogni caso, la loro ottimizzazione è stata portata avanti con lo scopo di assicurare i migliori risultati su ogni tono della pelle.

Secondo quanto viene reso noto dai leaker di xda-developers, infine, la comparsa dei filtri in questione dovrebbe avvenire all’interno dell’editor di Google Foto, nella sezione dei Filtri: qui, scegliendo uno dei nuovi filtri Real Tone in roll-out, alla fine verrà mostrato il nuovo messaggio recante la dicitura “Made with Real Tone” a conferma che l’effetto di personalizzazione attuato è restato ottenuto applicando appunto un filtro Real Tone.