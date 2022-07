WhatsApp: tante novità, tra cui migliorie per risposte rapide e occhiali Ray-Ban Stories

Ascolta questo articolo

Sempre impegnata nel migliorarsi per offrire ai propri users una perfezionata esperienza utente, WhatsApp ha tirato fuori dal cilindro diversi roll-out, tra cui uno che coinvolge nuovamente le Reactions e uno che migliora le capacità operative degli occhiali smart Ray-Ban Stories.

Nelle scorse settimane, in occasione del rilascio della beta Android 2.22.15.8 di WhatsApp per Android, è stato esteso, per alcuni utenti, a 2 giorni e 12 ore il limite temporale della funzione “Elimina per tutti“: ora, nell’uniformare l’esperienza utente lato mobile, la stessa funzione è stata estesa anche ad alcuni utenti di iOS che abbiano scaricato, via TestFlight, la beta release 22.15.0.73, anche se tale implementazione potrebbe aver fatto la sua comparsa anche presso alcuni utenti in possesso della versione precedente, la 22.15.0.72.

Portando anche su desktop quanto già possibile lato mobile in fatto di risposte rapide alle notifiche senza la necessità di aprire l’app, WhatsApp ha diramato un importante aggiornamento anche nella sua variante “Universal Windows Platform“, UWP, scaricabile dal Microsoft Store e diversa dall’app standard desktop creata con il framework Electron. Col nuovo update beta, release 2.2227.2.0, di WhatsApp per Windows, le notifiche dei messaggi presenteranno certo il nome del mittente e una sintesi del messaggio (sin qui, niente di nuovo) ma, in più, accanto al pulsane Apri, vi sarà l’icona dei 3 puntini intervenendo sulla quale si potrà digitare al volo una risposta direttamente dall’area nella quale si visualizzano le notifiche.

Da poco soggette a un’importante miglioria, le Reactions sono state già nuovamente aggiornate nelle scorse ore, mettendo a disposizione di alcuni utenti, via beta release 2.2.16.6 e 2.2.16.5 per Android, una funzione che, al ricevimento di una Reactions, in una chat individuale o di gruppo, nell’elenco delle chat mostra un’anteprima del testo (utile a capire per quale messaggio si sia ricevuta la Reazione). Da notare che la miglioria appena avvistata in roll-out non può essere disattivata nemmeno se nelle impostazioni di WhatsApp > Notifiche si siano disattivate le notifiche delle Reazioni.

A due mesi di distanza dai primi avvistamenti (nella beta 2.22.11.6 di WA per Android), Mark Zuckerberg ha annunciato un’implementazione che coinvolge gli occhiali smart Ray-Ban Stories che, d’ora innanzi, permetteranno, sempre in regime di crittografia end-to-end, di inviare messaggi, eseguire delle chiamate tramite WhatsApp in vivavoce (grazie a Facebook Assistant e alla stringa “Ehi Facebook, chiama“, “Ehi Facebook, invia messaggio a“), ma anche di farseli leggere dopo essere stati avvertiti del loro arrivo (“Nuovo messaggio su WhatsApp da: è un buon momento per parlare?“). In futuro, dopo che gli occhiali avran letto un messaggio arrivato su WhatsApp (o Messenger), sarà possibile usare i comandi vocali per rispondere, sempre “hands free” (“Ehi Facebook, rispondi“).