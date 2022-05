WhatsApp: tante scoperte nelle ultime beta per Android e iOS

Ascolta questo articolo

Nel middle week di questo inizio Maggio arrivano tante novità dal fronte di WhatsApp, con la celebre messaggistica istantanea che ha permesso di appurare i progressi nelle future funzioni di segnalazione degli aggiornamenti di Stato, dell’interazione con i Ray-Ban Stories, e della funzione per eliminare per tutti un messaggio da una chat di gruppo.

La prima novità di questo recap su WhatsApp parte dalla release 22.10.0.72 messa a disposizione quale beta per gli utenti di iOS via TestFlight. Mutuando quanto messo in sviluppo nelle passate settimane per l’iterazione beta per Desktop, WhatsApp, solita a portare le proprie funzioni da una piattaforma all’altra, ha preso a sviluppare la stessa novità anche per gli utenti di iOS che, in un futuro aggiornamento, di conseguenza, avranno un modo semplificato per consultare gli altrui aggiornamenti di Stato.

Nello specifico, e fuori di metafora, la novità scovata dai leaker di WABetaInfo nella beta 22.10.0.72 di WhatsApp per iOS afferisce alla possibilità di conoscere l’esistenza di un nuovo aggiornamento di Stato da parte di un nostro contatto senza doversi recare nell’apposita scheda degli update Status, ma facendo riferimento all’elenco delle chat, con l’oblò del contatto che sarà cerchiato con una bolla di notifica. Secondo quanto viene reso noto, al momento, sebbene non si escludano cambiamenti dell’ultimo momento in vista dell’esordio, nell’elenco delle chat verrebbero evidenziati financo gli aggiornamenti di Stato disattivati.

Portando avanti quanto avvistato nella beta 2.22.1.7 per Android, nella release beta 2.22.11.6, WhatsApp sta proseguendo nello sviluppo della funzione che permetterà, se admin di un gruppo, di eliminare per tutti un dato messaggio dalla chat: il nuovo step di sviluppo della funzione, che vedrà anche estendersi a 2 giorni e 12 ore il lasso temporale d’intervento dell’amministratore, ora prevede che verrà mostrato un avviso nel momento in cui ci si accingerà a eliminare un messaggio per tutti, che evidenzia come gli altri utenti vedranno chi abbia eliminato il dato messaggio.

Infine, con l’arrivo della beta 2.22.11.6 si è avuto conferma di quanto scoperto nella release 2.22.9.13: nello specifico, Meta prevede di estendere la compatibilità degli occhiali Ray-Ban Stories anche a WhatsApp, in modo che sia possibile farsi leggere o inviare messaggi (sempre crittografati end-to-end) con gli stessi, ma anche eseguire chiamate su WhatsApp ai propri contatti di chat. Nel nuovo update, si è potuto apprezzare uno step evolutivo di questa novità, che porterà gli occhiali smart a essere visualizzati nell’elenco dei dispositivi connessi, una volta che l’utente vi avrà associato il proprio account WhatsApp.