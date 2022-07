WhatsApp: elimina per tutti a 2 giorni, menu formattazione testo, stato online nascosto

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore WhatsApp, finalmente decisasi a lavorare sull’opzione per nascondere lo stato online, ha anche colto l’occasione per rilasciare due novità già pronte, tra cui una miglioria per la funzione “elimina per tutti” e un menu contestuale rivisto per il testo sulla versione Desktop.

La prima novità (lungamente attesa e testata) di questo breve recap riguardante WhatsApp si è avuta con il rilascio della versione 2.22.15.8 di WhatsApp Beta per Android. In passato, era emerso il desiderio della piattaforma di estendere il limite temporale della funzione “elimina per tutti” che, nel selezionare un messaggio, come opzioni per eliminarlo, propone di cancellarlo per tutti, in alternativa alla rimozione solo per se stessi.

Allo stato attuale, la versione stabile dell’app è ferma al limite di 1 ora, 8 minuti, e 16 secondi. Da qualche tempo, però, a Menlo Park hanno cominciato a lavorare per estendere tale range temporale e, per un certo periodo, si è considerato anche la possibilità di consentire cancellazioni sino a una settimana, prima di abbandonare lo sviluppo di quest’ipotesi in favore del limite di 2 giorni, e 12 ore, coltivato sin dalla beta 2.22.4.10 per Android.

Col rilascio della succitata nuova beta 2.22.15.8 di WhatsApp per Android è emerso che ad alcuni beta tester è stata effettivamente attivata quest’opportunità, come verificato dagli stessi leaker, che sono riusciti a cancellare un messaggio del giorno prima.

Un’altra novità in quota WhatsApp appena rilasciata è stata scoperta nella beta 2.2225.2.70 della messaggistica per Desktop, scaricabile dal Microsoft Store. In questo caso, si tratta della distribuzione di un menu contestuale ridisegnato destinato a apparire quando, nel campo dove si digita, si seleziona del testo: la nuova versione di cotal menu reca sempre le voci per copiare/tagliare/incollare il testo, e per selezionarlo tutto, ma propone anche altre voci, tra cui quelle per formattarlo in corsivo, grassetto e barrato. Rispetto alla vecchia versione, però, per ora non ci sono ancora i suggerimenti di correzione che dovrebbero manifestarsi nel caso si scriva in modo sbagliato una parola.

L’ultima novità riguarda qualcosa di ancora non rilasciato ma finalmente in sviluppo, su WhatsApp per iOS (e destinato anche ad Android). Ad oggi, è possibile intervenire sul configurare chi possa vedere il nostro ultimo accesso, ma non si può fare lo stesso con lo stato online. In un prossimo aggiornamento, però, ciò sarà possibile, come desunto da alcuni screenshot preliminari estratti, che mostrano nelle impostazioni sulla privacy la sotto-sezione “chi può vedere quando sono online“.

Il funzionamento della stessa appare molto semplice: settando l’ultimo accesso su “tutti i contatti” e l’impostazione sullo stato online sul valore “come l’ultimo accesso” (same as last seen), si otterrà il risultato che chi non rientri tra i nostri contatti non potrà vedere quando siamo online.