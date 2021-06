Anche al netto di grandi novità, WhatsApp, la principale app di messaggistica istantanea, è in grado di far parlare di sé, attraverso il rilascio di nuovi pacchetti di adesivi, e grazie alle indiscrezioni emerse sul conto della funzione dell’account multi-device.

Come noto, da tempo WhatsApp sta lavorando alla possibilità di far usare lo stesso account su più dispositivi (4), senza la necessità che quello principale sia connesso a internet e si trovi nelle vicinanze. La funzione in questione, che prevederà anche la crittografia end-to-end e un tool per migrare le chat da iOS ad Android, secondo i vertici della piattaforma, dovrebbe arrivare entro i prossimi due mesi. Nel frattempo, il relativo sviluppo va avanti.

I leakers di WABetaInfo, analizzando il codice di WhatsApp, nelle scorse ore, hanno scoperto alcuni dettagli aggiuntivi sulla funzione di cui sopra: nello specifico, sembra che la stessa, che potrebbe essere soggetta a problemi di qualità e performance giustificabili dalla sua natura ancora sperimentale, almeno inizialmente sarà limitata a supportare WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e i dispositivi Portal: a tal proposito, sembra che sarà però impossibile per gli utenti inviare chiamate e messaggi, da questi device, agli interlocutori che abbiano una versione datata dell’app.

Come già appurato a inizio Febbraio, grazie alla beta 2.21.30.16 per iOS (ove era riportato il sistema di log-out dall’account su un dispositivo aggiuntivo), non ci sarà da preoccuparsi sul supporto verso gli smartphone, dacché la stessa funzione arriverà a comprendere anche i device mobili.

Con l’assunto che “celebrare l’amore è una questione di gioia e orgoglio“, WhatsApp ha appena introdotto, nel suo store ad hoc, su Android e iOS, il pacchetto di adesivi “Love & Pride” (6,2 MB) dedicato alla comunità LGBTQ+, che potrà essere scaricato anche dal link diretto appositamente predisposto (api.whatsapp.com/stickerpack/LoveAndPride/?app_absent=0). Per celebrare il fatto, invece, che in diversi paesi nel mondo il 19 Giugno sia ricorsa la festa del Papà, e per aiutare padri e figli a comunicare il loro affetto, Menlo Park, sempre nello store in-app e via link diretto (api.whatsapp.com/stickerpack/PapaMerePapa/?app_absent=0), ha messo a disposizione il pacchetto “Papa mere Papa” (dal peso di 8.3 MB).