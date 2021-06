Particolarmente vivace negli ultimi tempi, la messaggistica istantanea WhatsApp (nelle figure di Mark Zuckerberg e di Will Cathcart) non si è lasciata pregare nel confermare alla crew dei noti leaker di WABetaInfo, solita nel seguire passo passo l’evoluzione della piattaforma in verde, il varo (imminente e talvolta in corso) di nuove e interessanti funzionalità.

Secondo i CEO di Facebook Inc e WhatsApp, superata la difficoltà del mantenere sincronizzate e crittografate le chat su più dispositivi connessi allo stesso account anche quando si scarica la batteria del cellulare, si è ormai pronti per la funzione dell’account multi-device che permetterà, entro i prossimi due mesi, di usare lo stesso account su massimo 4 dispositivi, anche quando quello principale non è connesso alla Rete. La funzione in questione, viene fatto notare, aprirà la strada anche allo sviluppo dell’atteso WhatsApp per iPad.

Un’alta funzione destinata a far presto il suo esordio, sempre in beta, è la Disappearing Mode, in ragione della quale tutti i messaggi scambiati in chat, sia ricevuti che spediti, si autocancelleranno, quando attivata, da un minimo di 24 ore a un massimo di 7 giorni. Connessa, arriverà la funzionalità, dedicata ai media, nota come View Once.

Quest’ultima, già scorta in quel di Aprile, prevederà che i media condivisi in chat saranno usa e getta, nel senso che potranno essere visualizzati una tantum, solo una volta, prima che – in automatico – scompaiano per sempre, risultando indisponibili per ulteriori consultazioni. Prossimamente, inoltre, verrà mostrato in chat un corposo elenco di tutte le motivazioni per le quali un account potrà essere bannato (es. trattare contenuti come vendita di alcool, prodotti o servizi illegali, servizi di incontri, parti del corpo umano o fluidi, integratori non sicuri, servizi di gioco d’azzardo, prodotti di tabacco, etc).

Intanto, è notizia delle scorse ore secondo cui è già stato riaperto (dopo 744 giorni) il programma beta di WhatsApp per iOS, con il canale TestFlight che ha appena liberato 2.000 nuovi slot.