Reduce dalle polemiche relative alla prossima entrata in vigore delle nuove normative sulla privacy e sulle policy d’uso, WhatsApp ha di recente introdotto, in beta su Android, la funzionalità per condividere i video senza audio: anche su iOS il lavoro del team di Menlo Park procede alacremente, come dimostrato da alcuni rumors.

Nelle scorse ore, il gruppo di leaker di WABetaInfo, accedendo a una beta di WhatsApp per iOS, in versione standard e Business, vi ha scorto tracce di uno sviluppo ulteriore per la funzione multi-device (prevista anche per Android). WhatsApp, a titolo di completezza informativa, sta lavorando a due versioni di cotal feature, con la prima che permetterebbe di usare la piattaforma anche su PC senza dover tenere collegato, e connesso a internet, un dispositivo principale, e la seconda che permetterebbe d’usare il proprio account su massimo 4 dispositivi ulteriori rispetto a quello principale.

Al di là della forma che prenderà la funzione account multi-device, e del timing del suo eventuale rilascio (ovviamente ignoto, posto che richiederà molto tempo la riprogettazione dell’app, in quanto impatterà sulla crittografia end-to-end, che impone che le chiavi crittografiche siano stoccate non sui server di Menlo Park ma sui dispositivi stessi), quanto scoperto da WABEtaInfo testimonia che il relativo sviluppo procede spedito, senza lasciare nulla al caso.

Le schermate ed il video YouTube condivisi dalla crew di leaker in base alla release 2.21.30.16 di WhatsApp beta per iOS (accessibile solo tramite il circuito TestFlight, ad oggi privo di slot liberi), palesano, all’interno delle impostazioni relative all’account, sotto la tab “Dispositivi collegati” (Linked Devices), e la voce “Richiedi le info account” (Request account info), un piccolo ma importante (in prospettiva) cambiamento.

Quest’ultimo si è sostanziato nella sostituzione dell’opzione “Elimina account sui dispositivi collegati” con l’opzione “Logout“, che non opera l’uscita dall’app ma semplicemente la disconnessione dell’account dal dispositivo in uso, lasciando intendere la possibilità di usarlo su più dispositivi in contemporanea.