WhatsApp: nuovi avvistamenti per la funzione dei "partecipanti precedenti" ai gruppi

WhatsApp di recente ha preso a testare internamente tante novità, basti pensare alla funzione per registrare note vocali da condividere in forma di Stato (le Storie della piattaforma), o alla funzione per eliminare per tutti un messaggio dopo oltre due giorni dall’invio. Non sono mancati i rilasci funzionali già messi a regime, come la facoltà d’usare ogni tipo d’emoji come reactions, o il poter trasferire le chat da un dispositivo iOS ad Android e (finalmente) anche viceversa.

Ovviamente, i gruppi non son stati trascurati, come nel caso del rilascio dei super gruppi da 512 partecipanti. Come noto, WhatsApp sta anche lavorando a una funzione per consentire di lasciare i gruppi alla chetichella, senza che ciò sia notificato agli altri partecipanti.

Tale funzione sarà completata da una che permetterà di vedere i partecipanti passati a un gruppo: dopo i primi avvistamenti in merito tra le righe di codice di una beta Android, ora se ne son avvistate tracce anche in una beta per iOS, la 22.16.0.70, appena distribuita agli utenti tramite il canale TestFlight. Analizzando detta beta, si è potuto desumere, in aggiunta, che sarà possibile visionare chi sia stato rimosso o abbia lasciato il gruppo negli ultimi 60 giorni, termine passato il quale il nome degli utenti sarà cancellato da tale elenco (ovviamente, per essere sostituito da quello di altri users, trattandosi di un elenco dinamico).

A quanto pare, secondo quanto osservano i feature tracker nel loro comunicato, rimane confermata la constatazione fatta nel precedente avvistamento, presso una beta release messa a disposizione degli utenti del robottino verde di Google, secondo cui l’elenco dei partecipanti precedenti a un gruppo sarà visibile a tutti gli utenti (mentre sarebbe opportuno, per privacy, per evitare fenomeni ritorsivi o di stalking, che lo fosse solo agli amministratori / moderatori di un gruppo).

Per fortuna, la funzione, ancora in sviluppo (e quindi non testabile usando l’ultima beta rilasciata per iOS), è suscettibile di essere modificata nel suo modus operandi da qui al momento in cui verrà rilasciata in superficie, prima in beta e poi nel canale stabile della messaggistica in verde.