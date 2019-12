WhatsApp: in test la dark mode collegata al risparmio energetico

Coinvolta in sempre più numerosi down o bug, spesso al centro anche di problematiche in tema privacy, WhatsApp ha non poche cose di cui farsi perdonare dai suoi oltre 1.5 miliardi di utenti. Normale, quindi, che tenti di riguadagnarne il consenso sia promettendo nuove funzionalità, che testandole adeguatamente prima del rilascio.

Di recente, l’app è stata sorpresa a sperimentare i messaggi a tempo, e l’utilizzo di un account su più dispositivi: in verità, vi è anche un’altra feature attesa alla quale Menlo Park sta lavorando sotto traccia, in merito alla sua chat app in verde, rappresentata dalla chimerica dark mode, il cui tempo di rilascio sembra sfidare, per lunghezza, forse a causa complessità dei dati maneggiati, quello degli stickers, introdotti dopo circa un biennio di collaudi.

Proprio in merito alla dark mode, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto un nuovo step d’avanzamento, eseguendo un’operazione di reverse engineering alla beta 2.19.353 per Android che, occultata tra le righe del codice, e quindi non palese al pubblico dei beta tester, recava l’evidenza di una modifica alla sezione Temi che, nelle impostazioni, sarà incaricata di gestire la dark mode.

Secondo gli screenshot pubblicati in Rete, sembra che – oltre alla facoltà di switchare tra modalità scura e chiara – vi sarà anche quella (“Set by Battery Saver”) di ancorare la dark mode al risparmio energetico dello smartphone di modo che, entrato il device in modalità efficientata a causa della poca carica residua, anche l’app di WhatsApp vi si adeguerà innestando, per l’appunto, la dark mode che, specie sui device AMOLED, offrirà il suo contributo ampliando l’autonomia dello smartphone coinvolto.

Tale novità, tuttavia, sembra essere limitata ai dispositivi ancora animati da Android Pie 9.0, o da una versione ad esso inferiore del robottino verde: diversamente, coloro che potranno avvalersi di Android 10, quale terza opzione di scelta per la dark mode, continueranno a visualizzare la voce “System default”, in ragione della quale WhatsApp si scurirà nel momento in cui una egual scelta coinvolgerà il resto dell’interfaccia del sistema operativo.