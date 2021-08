WhatsApp: in sviluppo la crittografia per i backup locali, in roll-out gli adesivi di Billie Eilish

WhatsApp, sempre più in competizione con Telegram, a tal proposito ha annunciato recentemente diverse novità, come l’account multi-device, la regolazione della qualità delle foto condivise, il sistema di autocancellazione delle stesse, un nuovo sistema di chat archiviate, e migliorie alle chiamate di gruppo. A tali novità, presto arricchite da un sistema di crittografia anche per i backup in locale, è stato appena aggiunto anche un nuovo pacchetto di stickers, dedicato a una famosa cantante.

Il gruppo di leaker di WABetaInfo, sempre puntuale nel tenere aggiornati gli utenti su roll-out e rumors riguardanti WhatsApp, ha scoperto – via reverse engineering – che la messaggistica in questione sta sviluppando, per le sue beta dedicate ad Android, un sistema di crittografia che proteggerà, al pari di quanto in studio per i backup sul cloud (Google Drive e iCloud), anche quelli stoccati in locale, sul dispositivo dell’utente, in modo che nemmeno rubando il relativo terminale un hacker possa appropriarsi delle altrui conversazioni.

Secondo le schermate condivise, la funzione di crittografia dei backup in locale funzionerà esattamente come quella brevemente testata per tutelare i backup sulla “nuvola”, e richiederà di impostare una password o una chiave crittografica di a 64 bit, da reinserire quando si ripristinerà il proprio account sullo stesso device o, magari, su un nuovo telefono. Avendo dimenticato la password o la chiave crittografica, che non è condivisa con WhatsApp/Facebook, e Google/Apple, sarà impossibile ripristinare la cronologia delle proprie conversazioni.

Al momento, non vi sono tempistiche ufficiali per il rilascio di tale novità che, comunque, dovrebbe essere “disponibile in un aggiornamento futuro“. Nel frattempo, proseguendo una tradizione che ha visto il lancio anche di pacchetti per altre ricorrenze (es. Giornata mondiale della Terra, etc), WhatsApp ha messo a disposizione degli utenti, via link permanente (api.whatsapp.com/stickerpack/HappierThanEver/?app_absent=0), un pacchetto ufficiale di adesivi, volto a celebrare l’ultima uscita discografia della cantante americana Billie Eilish.

Il pacchetto, del peso di 1.2 MB, denominato Happier Than Ever come l’album che in poche ore ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, contiene diversi stickers, animati, che ritraggono la cantante in questione.