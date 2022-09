WhatsApp: in roll-out scorciatoia per fotocamera e companion mode pro tablet Android

Ascolta questo articolo

A poche ore dall’emergere dei rumors relativi agli aggiornamenti di stato vocali, è di nuovo tempo di rivelazioni a proposito della messaggistica WhatsApp, come spesso accade grazie al puntuale monitoraggio che ne fa il gruppo di leaker di WABetaInfo.

Partendo dalla prima novità, quest’ultima riguarda indirettamente le Community che, pur annunciate la scorsa primavera, solo da fine Agosto risultano essere pubblicamente in test, presso alcuni fortunati beta tester. A seguito dell’introduzione di questi mega-gruppi, inevitabilmente vi sarà una riorganizzazione dell’interfaccia dell’app: su Android se ne erano già avute le prime avvisaglie con le beta 2.22.19.7 e 2.22.20.4 e, ora, una nuova testimonianza si è avuta con la beta 2.22.21.5 per Android, ma anche nella beta 2.22.0.73 per iOS che, in sostanza, mettono in roll-out per alcuni fortunati sperimentatori, una nuova scorciatoia per la fotocamera, necessaria qualora la scheda proprio della fotocamera sia stata sostituita da quella per l’accesso alle Community.

Nella versione per Android di WhatsApp beta, in particolare, la scorciatoia per la fotocamera appare in alto a destra accanto (e a sinistra) rispetto all’icona della lente per la ricerca nelle chat mentre, in quella per iOS, la medesima scorciatoia, pur apparendo sempre in alto a destra, viene collocata di fianco, sulla sinistra, del simbolo per creare una nuova chat.

Passando alla seconda novità, era lo scorso maggio quando si cominciò a parlare dello sviluppo di una funzione, la modalità Companion per il multi-device, che avrebbe permesso di usare il proprio account su un secondo smartphone. Nel frattempo, una versione di questa modalità è in corso di rilascio pubblico, per gli utenti in possesso delle beta 2.22.21.5 e 2.22.21.6 per Android, portando però in dote la possibilità di collegare il proprio account a un tablet Android, potendolo poi usare da quest’ultimo, a chat sincronizzate, senza la necessità che sia attiva la connessione internet sullo smartphone.

Per sfruttare quest’opportunità, installata una delle due beta di cui sopra, basta portarsi alla voce Dispositivi Collegati delle impostazioni di WhatsApp operante sul proprio smartphone (anche un iPhone) e procedere alla scansione del codice QR palesato dalla messaggistica in esecuzione sul tablet, attendendo appunto che le chat si sincronizzino.