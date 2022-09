WhatsApp: nuovi avvistanti per gli aggiornamenti di stato vocali

Ascolta questo articolo

WhatsApp, come noto, è impegnata nello sviluppo di importanti funzionalità, come quella di modifica dei messaggi, l’impiego degli avatar, un’ulteriore opzione per importare i backup, etc: tra le funzioni destinate a comparire nei futuri aggiornamenti della messaggistica vi è anche quella degli aggiornamenti di stato vocali, sul cui conto sono emersi nuovi dettagli.

Dall’analisi della precedente beta 2.22.16.3 per Android, emerse come WhatsApp fosse al lavoro sulla funzione delle note vocali condivise, secondo le proprie impostazioni sulla privacy, con i contatti in forma di aggiornamenti di stato: da allora, ci si è interrogati sul come tale funzione avrebbe potuto operare e, oggi, grazie alla nuova beta 2.22.21.5, pur in assenza dello sblocco della feature, se ne sono potuto estrapolare diversi aspetti.

Secondo i leaker di WABetaInfo, che hanno condotto l’analisi di WhatsApp beta 2.22.21.5 per Android, a implementazione avvenuta, gli “aggiornamenti di stato vocali” potranno contare su un’interfaccia simile a quella degli status update testuali, dalla quale si differenzierà per l’aggiunta del pulsante del microfono, appunto finalizzato a incidere la nota vocale.

Quest’ultima, nell’ambito degli aggiornamenti di stato vocali, potrà durare al massimo 30 secondi e sarà protetta dalla crittografia end-to-end che da tempo tutela le principali forme di comunicazione all’interno di WhatsApp: l’utente potrà anche scegliere un colore di sfondo, per il fumetto al cui interno la nota vocale apparirà ai contatti destinatari che, però, dovranno far attenzione a un aspetto, ovvero al fatto che i voice update si riprodurranno in automatico “ogni volta che si apre un aggiornamento dello stato vocale“.

La novità dei voice update, pur apparsa già in buono stato di sviluppo, essendo ancora in fase di implementazione interna, non è ancora visibile in superficie per chi installerà la release beta 2.22.21.6 di WhatsApp per Android e al momento non è chiaro quando la stessa farà il suo esordio.