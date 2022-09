WhatsApp: novità su sondaggi di gruppo e modifica messaggi

Ascolta questo articolo

WhatsApp, nelle scorse ore, ha aggiornato nuovamente le sue release beta, in particolar modo quelle destinate ai dispositivi Android, permettendo di scoprire a che punto siano giunti i programmatori di Menlo Park nello sviluppare le funzioni dei sondaggi per le chat di gruppo e di modifica dei messaggi inviati.

Lo scorso Aprile, in occasione della release 2.22.10.11 di WhatsApp Beta per Android, i leaker di WABetaInfo trovarono testimonianza, nel codice applicativo, di una funzione che avrebbe permesso di creare dei sondaggi (protetti dalla crittografia end-to-end) nelle chat di gruppo, con la possibilità di scegliere tra 12 (numero che potrebbe anche essere variato prima del rilascio finale) diverse opzioni, che potevano essere rese testualmente, o anche tramite emoji. La novità in questione, a rapido giro, venne scovata come in sviluppo anche per iOS (nella beta iOS 22.8.0.72) e per Desktop (2.2215.1).

Quello che all’epoca non era chiaro era il punto di ingresso per la schermata, grosso modo nota, per la creazione dei sondaggi di gruppo: con il recentissimo arrivo della beta 2.22.20.11 per Android, il mistero in questione è stato risolto, sempre grazie ai leaker di WABetaInfo, i quali hanno appurato che, in caso di rilascio di questa novità, i “Poll“, cioè i sondaggi, saranno accessibili dalla graffetta, accanto alla fotocamera e al microfono per registrare l’audio, nei pressi del form d’inserimento testuale nella chat.

Per la precisione, il simbolo dell’istogramma sarà posizionato come ultima voce in basso nel foglio di condivisione che comprende la possibilità di sharare la posizione, un contatto, un documento, un medium, etc.

Nell’attesa di ulteriori dettagli in merito alla funzionalità dei sondaggi di gruppo che, va ricordato, non è ancora palese, e che arriverà anche su iOS e Desktop, con la distribuzione di un’altra beta per Android, la release, 2.22.20.12, si è avuto conferma di come sia in sviluppo la funzione (già avvistata su Android a Maggio, e poi a Settembre pure per Desktop) di modifica dei messaggi. A tal proposito, la nuova schermata estratta proporrà all’utente di aggiornare l’app, con apposito pulsante di chiamata all’azione “update”, nel caso volesse vedere il messaggio modificato ricevuto. Anche in questo caso, si tratta di una modifica non palese, in quanto ancora in fase di sviluppo.