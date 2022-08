WhatsApp: in roll-out (beta) le Community. Ecco come funzionano e si creano

Ascolta questo articolo

A Maggio, Whatsapp ha annunciato diverse novità, tra cui l’invio di file sino a 2 GB, e le Reazioni ai messaggi, oltre alle Community però schedulate per un rilascio “più tardi”: quel momento sembra finalmente giunto, seppur con un soft launch via beta.

Dopo la scorsa primavera, delle Community, i gruppi dei gruppi, di WhatsApp si erano un po’ perse le tracce, tranne qualche sporadico avvistamento grazie ai leaker di WABetaInfo, che ne avevano rendicontato il probabile sbarco anche nella versione Desktop / for web (mediante una scheda collocata nell’intestazione sopra l’elenco delle chat). Complici i test evidentemente andati bene, con la distribuzione della beta release 2.22.19.3 di WhatsApp per Android, ad alcuni utenti (così come ad altri in possesso della precedente beta 2.22.19.2) è stata rilasciata la funzione delle Community, con annessa facoltà di crearle.

Nel caso si sia già abilitati (installata la nuova release di cui sopra è bene forzare la chiusura e riaprire l’app), l’icona della scheda fotocamera sarà sparita, sostituita da quella per le Community.

Entrando in quest’ultima, si verrà accolti da un’introduzione che spiega come le Com siano unioni di gruppi tematici, con possibilità di inviare facilmente (tramite l’auto-genenerazione dell’apposito “gruppo di annunci”) un messaggio a tutti gli utenti che ne fanno parte. In seguito, si potrà creare la Community, che a oggi prevede l’unione massima di 10 gruppi (chiamati “sotto-gruppi”, ciascuno da un massimo di 512 utenti).

In genere, si potrà entrare a far parte di una Com per inserimento manuale, o dopo aver cliccato su un link d’invito spedito dagli admin e, da quel momento, si potrà scegliere secondo i propri gusti a quale gruppo aderire, ben tenendo presente che si potrà pur sempre lasciare detto gruppo senza abbandonare la Community, o segnalare (se del caso) quest’ultima (che l’admin potrà anche decidere di disabilitare nel caso non intenda più usarla) a WhatsApp.

Al momento, però, nella prima emanazione dei gruppi, non risulta ancora abilitata la funzione, avvistata come in sviluppo in passato, che permetterà di nascondere il proprio numero di telefono quando si aderisce a una Community, per poi decidere di mostrarlo solo a un determinato sottogruppo.