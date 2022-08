WhatsApp: avvistata la scheda Community anche per Desktop/web

Ascolta questo articolo

WhatsApp, reduce dal fresco varo delle Reazioni per gli aggiornamenti di Stato, nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione della sua piattaforma, per Desktop e web, nel cui interno sono emerse tracce di un’attesa novità ancora in sviluppo.

Lo scorso Aprile, il CEO della controllante Meta, Mark Zuckerberg, accennò al futuro test dello strumento aggregativo delle Community, che “consentiranno alle persone di aggregare gruppi separati in uno solo più grande” con le relative “applicazioni (che, ndr) saranno ovviamente numerose e daranno modo di ampliare parecchio quello che è possibile fare con WhatsApp“: nel frattempo, la celebre messaggistica si è dedicata molto alle funzionalità di gruppo, come le chiamate vocali aperte a un massimo di 32 partecipanti, i gruppi sino a 512 membri, e la facoltà per gli admin di cancellare per tutti i messaggi, facendo in tal modo ordine nelle chat un po’ troppo caotiche e disordinate.

Il rilascio della nuova versione beta per Desktop e web di WhatsApp ha fornito ai leaker di WABetaInfo l’occasione per una sessione di reverse engineering dalla quale è emerso un dettaglio, in vero in sviluppo e in arrivo pure su WhatsApp per iOS e Android, riguardante le Community.

In sostanza, sembra che nella “intestazione dell’elenco chat“, verrà collocata la scorciatoia alla scheda delle Community, dove saranno listate tutte le proprie Community, da quelle di cui si fa parte ora, a quelle di cui si sia stati membri in passato: a quanto pare, gli utenti, a quel punto, potranno usare sempre la scheda in questione anche per creare delle nuove Community che, va ricordato, potranno ospitare gruppi di discussione più piccoli divisi per argomento, tutti accomunati dal fatto di poter ricevere assieme gli aggiornamenti della Community.

Al momento, non sono emersi dettagli che lascino intuire quando (e se) la novità in questione verrà rilasciata agli utenti di WhatsApp, ovviamente partendo prima dalle beta e poi dalle release stabili.