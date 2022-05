WhatsApp: rilasciate a tutti le chiamate vocali sino a 32 partecipanti

Ascolta questo articolo

Gli ultimi mesi sono stati gravidi di novità per WhatsApp anche in tema di audio, basti pensare il record di messaggi sonori inviati (con una media di 7 miliardi di messaggio audio inviati al dì), festeggiato a fine Marzo, e l’arrivo il mese dopo, a fine Aprile, di un update che, tra le tante cose (forme d’onda, baloon risiti per i messaggi vocali, restyling per le pagine delle info, etc), ampliava di molto le possibilità delle chiamate vocali su iOS, estendendole a un massimo di 32 persone.

Nelle scorse ore, un cinguettio ufficiale di WhatsApp tramite il suo account istituzionale presso Twitter è tornato proprio su quest’ultimo punto, con un importante annuncio.

Il moniker istituzionale della messaggistica di verde vestita ha reso noto, come promemoria o suggerimento che, da oggi (precisamente, dalla tarda serata del 3 Maggio), è possibile inserire 32 persone in 1 sola chiamata audio (detta anche chiamata vocale), sottolineando che la funzione in oggetto è finalmente disponibile per tutti (nel caso non la si notasse, occorrerà attendere che il roll-out delle implementazioni venga ultimato), quasi sicuramente lato mobile per Android e iOS, visto che al momento mancano conferme che la cosa riguardi anche l’iterazione Desktop.

Tra le casistiche d’uso della novità, che permette di eseguire audio call con 32 partecipanti, vi sono le chiamate di famiglia per dare una bella notizia, con la possibilità di recepire tutte le manifestazioni di gioia e le risate “in una semplice chiamata”.

La prassi per avvalersi della funzione in questione è sempre la stessa e di facile attuazione. In pratica, si può partire da una chat individuale e toccare la cornetta della chiamata vocale: quando l’interlocutore avrà risposto accettando la chiamata, basterà toccare “Apri” e, tra le opzioni, “Aggiungi partecipante”. A questo punto, come spiega la guida della piattaforma tra le sue FAQ, si cerca un nuovo contatto e si conclude con “Aggiungi”. In seguito, basterà ripartire da “Aggiungi partecipante” nel caso si volessero aggiungere gli altri utenti, sino ad arrivare al massimo di 32.