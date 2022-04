WhatsApp: tante beta e, su iOS, stabili, le chiamate vocali di gruppo sino a 32 utenti

Proseguono le novità presso il quartier generale di WhatsApp che, nello specifico, ha aggiornato le beta per Windows e Android, prospettando future novità, mentre col rilascio di una nuova versione per iOS ha messo già effettivamente a disposizione varie migliorie.

Partendo dalla beta per Windows, Menlo Park ha distribuito la release 2.2215.0 che, analizzata dai leakers di WABetaInfo ha portato a svelare come, anche su PC, in futuro, si potrà reagire ai messaggi con qualsiasi emoji e tutti i toni della pelle desiderati (come anticipato su Twitter anche dal CEO Will Cathcart). In particolare, premendo un particolare pulsante, si aprirà il selettore delle emoji che, in una finestra ad hoc, mostrerà le emoji recenti, quelle divise per categorie, oltre al celebre form per cercarle manualmente. Inizialmente, però, al momento dell’esordio, la funzione per reagire ai messaggi con le emoji recherà solo 6 emoji preselezionate dal sistema.

Con la release stabile di WhatsApp per iOS recante il numero 22.8.80, WhatsApp ha messo a disposizione “la possibilità di accedere ai propri file multimediali preferiti nella galleria“, un piccolo restyling per le pagine relative alle schermate per le info di gruppi e contatti, oltre a un cambiamento estetico per i baloon dei messaggi vocali. In più, le chiamate audio di gruppo ora, oltre a una “interfaccia social audio“, annoverano la possibilità di far partecipare sino a 32 persone, una funzione che evidenzia l’oratore, e le forme d’onda.

Ancora per iOS, WhatsApp ha distribuito la beta 2.22.9.72. Nei meandri del suo codice applicativo, i leakers hanno scovato evidenze di come si stia continuando a lavorare sulla futura e non ancora visibile funzione per far conservare alcuni messaggi nel mentre è attiva la funzione dei messaggi che scompaiono. Dagli screenshot estratti si può vedere che, grazie a tale funzione, si potrà far sì che, alla scadenza di una chat, un dato messaggio resterà fruibile, anche se è data facoltà a chiunque di annullarne la conservazione, nel caso non sia d’accordo con la sua permanenza. In tal frangente, nel caso un messaggio venga “depermanentizzato”, scomparirà immediatamente e per tutti dalla chat.

Da tempo WhatsApp permette di sfruttare le API di Android per ricavare la posizione dell’utente e creare l’adesivo dinamico della posizione, che è possibile apporre sulle foto prima di inviarle. Secondo quanto scoperto analizzando la beta 2.22.10.7 di WhatsApp per Android, la piattaforma sta lavorando per, tenuto fermo il meccanismo di funzionamento dello stesso, ridisegnare proprio tale sticker.