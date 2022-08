WhatsApp: in roll-out, via test, la funzione elimina per tutti

Ascolta questo articolo

Negli ultimi tempi WhatsApp sta sperimentando veramente tante funzioni, tra cui l’uso della tastiera completa delle emoji per le Reactions, le anteprime arricchite per i link condivise negli aggiornamenti di Stato. Nel proseguire in questo trend di collaudi, non sempre senza “inciampi”, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta, che porta all’esordio un’utilissima funzione.

Chi frequenta una chat lo saprà di certo: anche nei gruppi migliori capita di trovare l’utente che, teso a disturbare gli altri, spara a raffica tali e tanti messaggi di spam da rendere inutilizzabile la chat di gruppo. Sino a poco fa, gli admin avevano le armi “spuntate” in tal senso, ma le cose sono appena cambiate, seppur solo in favore di alcuni beta-tester che hanno scaricato (dal Play Store o dalla repository online di ApkMirror) la release beta 2.22.17.12 per Android.

Quest’ultima, prontamente analizzata dai leaker di WABetaInfo, ha permesso di appurare come sia in roll-out, limitato, la funzione che permette agli amministratori (che in tal senso potranno “avere un maggiore controllo sugli eventi del gruppo“) di una chat collettiva di cancellare, per tutti, taluni messaggi di chat.

Sempre dalla stessa fonte, però, si è ottenuta un’altra importante informazione, che in fondo non è così sorprendente se si tiene conto che una release sperimentale può sempre serbare degli inconvenienti. Come noto, nelle chat di gruppo esiste un pulsante “di recupero”, che appare in genere quando si vien menzionati da qualcuno, e che offre la possibilità di risalire al messaggio specifico in cui si è stati citati. Orbene, con la release beta 2.22.17.12 di WhatsApp per Android poc’anzi menzionata, il pulsante in questione tendeva ad apparire in chat “senza un vero motivo“, cioè randomicamente.

Per fortuna, secondo quanto reso noto dagli esperti feature tracker, con la successiva beta release per Android, la 2.22.17.13, il problema in oggetto è stato adeguatamente fixato, e quindi risolto.