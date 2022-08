WhatsApp: in roll-out le Reazioni agli aggiornamenti di Stato

Ascolta questo articolo

WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica destinata a esser ancor più multipiattaforma il giorno in cui se ne concretizzerà la versione per iPad, ha da poco rilasciato una nuova beta per Android, nella quale viene posta in roll-out l’ennesima miglioria per gli aggiornamenti di Stato, ovvero per le Storie whatsuppiane.

Non è passato molto tempo da quando WhatsApp ha introdotto le anteprime arricchite per quando si condivide un link negli aggiornamenti di Stato. Tale canale di interazione, però, secondo quanto emerse con la beta release 2.22.16.10 di WhatsApp per Android, avrebbe dovuto ricevere pure un’altra miglioria: parliamo delle Reazioni proprio agli aggiornamenti di Stato, via conferimento agli stessi di alcune emoji. Nelle scorse ore, col rilascio della beta release per Android recante il numero 2.22.17.24, tale funzione è stata concessa in dote ad alcuni beta tester, con altre attivazioni che seguiranno nelle prossime settimane, e nei prossimi update.

I leaker di WABetaInfo han poi scoperto che la stessa funzione potrebbe anche esser stata rilasciata ad alcuni utenti in possesso di beta precedenti, con i number release 2.22.17.21, 2.22.17.22 e 2.22.17.23.

Per vedere se la funzione delle Reazioni agli aggiornamenti di Stato sia attiva sul proprio account, basta portarsi su uno di questi Status update e swippare verso l’alto: a quel punto dovrebbe palesarsi un parterre di 8 emoji tra cui poter scegliere, rappresentate dal numero 100, dallo smiley sorridente con cuoricini al posto degli occhi, dalla faccina con la bocca aperta per la sorpresa, da quella che versa lacrime di gioia, da quella che piange, senza dimenticare le mani giunte in preghiera e quelle che applaudono, e il famoso party popper atto a simboleggiar il far festa. .

Dopo averne scelta una per stigmatizzare un aggiornamento di Stato, il detentore dello stesso si vedrà apparire l’emoji assegnata come messaggio in chat, in modo da non perdersela e, anzi, esserne sempre avvisati.