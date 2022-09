WhatsApp: bug corretto, Community su iOS e sezione Privacy

Ascolta questo articolo

Il rilascio di novità a getto continuo prosegue da parte di WhatsApp che, nel mentre si appresta a dar più visibilità alle funzioni relative alla privacy, ha corretto un fastidioso bug e cominciato a testare le Community pure su iOS.

Con la beta 2.22.19.3, WhatsApp ha incominciato a testare le Community con alcuni tester dell’iterazione Android: con l’arrivo della beta iOS, release 22.19.0.72, lo stesso avviene ora pure per alcuni utenti degli iPhone. Per vedere se si è coinvolti nel test, basta aprire l’app e vedere se l’icona della fotocamera è stata sostituita da quella della nuova funzione. Secondo gli screenshot condivisi, sarà possibile creare Community che contengano inizialmente 10 gruppi, chiamati per l’occasione “sottogruppi“.

In seguito, tale limite sarà esteso a 50. Gli utenti potranno invitati a una Com potranno scegliere a quale gruppo aderire, in base ai propri interessi: allo stato attuale, nell’aderire a una Com, il proprio numero di telefono sarà visibile a tutti i membri della stessa ma, col tempo, il numero sarà per default nascosto all’ingresso in una Com e si potrà decidere di sbloccarlo, per questo o quel sottogruppo. Un altro aspetto interessante consiste nel fatto che i membri di una Community potranno ricevere comunicazioni, in un sottogruppo di sola lettura, che solo gli admin saranno autorizzavi a inviare.

Con la successiva beta 2.22.20.4, in questo caso per Android, WhatsApp ha rilasciato una nuova scorciatoia, relativa alla fotocamera, accanto al pulsante di ricerca: secondo WABetaInfo, si tratta di un escamotage utile per coloro che potranno creare le Community e che si troveranno la scheda della fotocamera sostituita da quella per le Com. Tuttavia, con tale release, tutti possono vedere la scorciatoia in questione, anche chi non può ancora creare le Com (e che, quindi, si ritrova il doppione della fotocamera). Accortasi del problema, la piattaforma ha corretto lo stesso con una versione d’aggiornamento, la release 2.22.20.5.

Come spesso accade, oltre alle novità palesi, una beta può recarne anche di recondite. Analizzando la release beta 2.22.20.4 per Android, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto che Menlo Park vuol valorizzare la sezione delle impostazioni relativa alla privacy, arricchitasi sempre più di funzionalità e, a tal proposito, sta lavorando per portarla tra le impostazioni principali, collocandola per la precisione appena sotto la voce Account.