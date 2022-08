WhatsApp: migrazione chat ufficiale nel changelog, in sviluppo nuova scorciatoia fotocamera

Ascolta questo articolo

La celebre piattaforma di messaggistica WhatsApp ha ufficializzato la disponibilità per tutti della migrazione delle chat da Android a iOS e, nel contempo, si è messa a lavoro per un piccolo ma necessario restyling.

La prima novità relativa a WhatsApp, in questo breve recap pre weekend, riguarda la scorciatoia della fotocamera. Con la release beta 2.22.19.3 per Android, WhatsApp ha attivato, per alcuni sperimentatori, la scorciatoia verso la funzione Community, che permette di vedere quelle proprie e quelle a cui ci si è uniti in passato: il problema, se così si può dire, è che tale scorciatoia, in forma di icona con un gruppo di persone, ha preso il posto dell’icona-scorciatoia relativa alla fotocamera in-app dell’app di messaggistica.

Menlo Park, però, è conscia dell’importanza di questa scorciatoia, tippando sulla quale gli utenti possono avere subito a disposizione la fotocamera della piattaforma, per condividere contenuti o momenti con i propri contatti e, attualmente, sta studiando dove ricollocarla e farla riapparire in uno dei futuri aggiornamenti.

Il rilascio della beta release 2.22.19.7 per Android, messa a disposizione via ApkMirror e Play Store (se iscritti alla pagina dei tester: play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/), ha permesso agli insider di WABetaInfo di scoprire una prima soluzione ideata in merito, con gli screenshot estratti che evidenziano come la scorciatoia della fotocamera potrebbe riapparire nientepopodimeno che accanto all’icona della lente, simbolo della ricerca.

Al momento, non è noto quando e se tale variazione farà il suo esordio prima in una beta e poi in una versione stabile di WhatsApp ma, nel frattempo, gli utenti di questa nota messaggistica possono confortarsi con un’altra novità, giunta non a caso a circa una settimana dall’esordio dei nuovi iPhone 14. Nello specifico, a margine della release 22.17.77 per iOS, il changelog di WhatsApp riporta quello che era comunque stato anticipato da una comunicazione ufficiale a Luglio, ovvero che ora è possibile “trasferire in modo sicuro la tua cronologia chat da Android ad iPhone“, semplicemente scaricando, su Android, l’app “Passa a iOS” per poi seguirne le istruzioni.