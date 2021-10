WhatsApp: in roll-out i nuovi Status a tempo e cinque nuovi pacchetti di adesivi

Si avvicina a grandi passi il momento in cui WhatsApp smetterà di funzionare su diversi dispositivi ormai decisamente obsoleti: per indorare la pillola, da Menlo Park sono state rilasciate ultimamente tante novità, tra cui quella dei backup protetti sul cloud. A questa ed altre sono appena state aggiunte due altre piccole migliorie, scoperte dai leaker proprio in queste ore.

La prima novità, portata all’attenzione dei leaker di WABetaInfo, riguarda la nota possibilità di associare un qualche sfondo ai pagamenti che si inviano mediante WhatsApp Payments, in modo da renderne più identificabile la motivazione, ma anche perché un pagamento sia un’occasione memorabile e divertente da ricordare. Tale funzionalità, attiva in India, al pari dei WhatsApp Payments stessi, ivi basati sulla piattaforma interbancaria UPI (Unified Payments Interface), ha appena guadagnato l’implementazione di cinque ulteriori pacchetti di adesivi.

Questi ultimi, con nomi (Paga con Pyaar, No Aisa, No Waisa, Just Paisa, Paisa Sapna Sacha, Pyaar & Payments, e Paga Aadha o Zyaada) legati alla locale realtà indiana, possono in realtà essere scaricati, installati, visualizzati e condivisi anche dagli utenti delle altre parti del mondo, essendo come ormai avviene da qualche tempo accompagnati da un indirizzo assoluto, una sorta di permalink, riportato nella pagina web del menzionato gruppo di insider.

Quest’ultimo, inoltre, si è reso protagonista di un’ulteriore rivelazione, questa volta facendo ricorso al proprio profilo Twitter ufficiale, che rende conto di una revisione della funzione degli Status che, nati come omologo delle Storie di Snapchat sulla falsa riga del successo del relativo clone introdotto su Instagram, ora guadagnano qualcosina in termini di privacy.

Il tutto avviene facendo riferimento alla funzione, introdotta in estate ad Agosto, View Once che permette di visualizzare una sola volta, nelle chat singole e di gruppo, un video o una foto condivisi in tal formato. Ora, con il roll-out in corso in queste ore, anche per il contenuto che viene impostato come Status sarà possibile avvalersi del counter “1” per introdurre uno Status che i propri contatti potranno vedere una sola volta e non di più.