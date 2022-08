WhatsApp: in roll-out beta gli aggiornamenti di Stato dall’elenco chat

Ascolta questo articolo

WhatsApp si sta decisamente scatenando quanto a novità, basti pensare alla funzione per recuperare i messaggi annullati, alla versione nativa per PC che permette di usare la piattaforma anche a smartphone principale spento o sconnesso: cosa dire, poi, delle reazioni ai messaggi e del poter spostare le cronologie di chat da iOS ad Android e viceversa?

A tali novità se n’è appena aggiunta, come test, un’altra, prontamente scoperta dai leakers di WABetaInfo, sempre abili nello scovare novità in sviluppo, o rilasciate senza troppo clamore.

Quando venne pubblicata la beta iOS 22.10.0.72 di WhatsApp, emerse lo sviluppo di una funzionalità per vedere gli aggiornamenti di Stato, cioè le Storie di WhatsApp, saltando quindi il passaggio che richiedeva di portarsi nell’apposita scheda, anche dall’elenco delle chat: nel caso specifico, l’aggiornamento di Stato condiviso sarebbe stato visualizzato sotto il nome del contatto, nel posto in cui prima veniva mostrato l’ultimo messaggio condiviso.

Nelle scorse ore, qualcosa si è smosso su tale versante, lasciando intuire che il relativo rilascio finale non sia poi così lontano: con l’arrivo della nuova beta iOS 22.18.0.70, scaricabile a patto di far parte del canale TestFlight, ad alcuni beta-tester (chi non è stato coinvolto dovrà attendere uno dei prossimi aggiornamenti) è stata attivata la funzionalità di cui sopra.

In considerazione del fatto che non a tutti potrebbe interessare la cosa, ma anche tenendo conto del fatto che non tutti i contatti condividono aggiornamenti di Stato (in tal caso, la novità sarebbe inutile), onde favorire anche un uso più snello della piattaforma, WhatsApp ha previsto che sia possibile disattivare la novità “mutando” gli Status dall’apposita scheda: a partire da quel momento, gli Status update non saranno “più visualizzati nell’elenco delle chat” e, sotto il nome del contatto, tornerà – come prima – a essere visualizzato solo l’ultimo messaggio condiviso dallo stesso.

Da notare che la novità in questione è stata lanciata, sempre per alcuni beta tester, pure su Android, con la release beta 2.22.18.17 di WhatsApp che, quindi, concretizza quanto avvistato come solo in sviluppo nella precedente beta Android 2.22.13.9.