WhatsApp: ufficiale la versione UWP per Windows

Dopo la scorpacciata di novità di “peso”, tra cui il rilascio iniziale della funzione per recuperare i messaggi cancellati e un nuovo avvistamento degli Avatar. Whatsapp ha rilasciato una novità attesa da tempo anche per i computer Windows.

A coronamento di test durati molti mesi, la celebre messaggistica di verde vestita ha finalmente sostituito la versione precedente di WhatsApp per Windows, a base Electron, e in sostanza un wrapper (inscatolamento in-app) della versione web based, con la nuova versione UWP (Universal Windows Platform), scaricabile dal Microsoft Store con 2.2232.6.0 come numero di build.

La nuova versione di WhatsApp per Windows risponde ai dettami del Fluent Design, ma soprattutto impiega meno risorse, è più scorrevole e fluida, oltre che più reattiva nell’avviarsi. Rispetto alla versione precedente, inoltre, pur continuando, com’è ovvio che sia, a necessitare d’essere associata allo stesso account dell’utente (riconoscendo dallo smartphone il codice QR che appare nell’app per PC al suo primo avvio), non richiede più che il dispositivo primario, cioè, lo smartphone, risulti sempre connesso, risultando quindi appieno un’app standalone, a sé stante.

Per scaricare la nuova versione di WhatsApp per Windows in versione UWP è necessario portarsi nel Microsoft Store, e procedere al download dell’app: essendo quest’ultima vista come aggiornamento della precedente, nel caso si abbia quest’ultima ancora installata, sempre nel Microsoft Store, basterà aprire la propria Libreria delle app in basso a sinistra e scegliere, in alto a destra, “Recupera aggiornamenti”: più direttamente, è anche possibile cercare la singola app dal proprio elenco e, nell’aprirne la scheda, cliccare poi su “Aggiorna“.

Secondo quanto è emerso, risulta in sviluppo anche una versione nativa per il sistema operativo che Apple ha destinato ai suoi computer e notebook, macOS: in questo caso, ci si può tenere al corrente dei progressi nel relativo developing, e fornire financo dei feedback, aderendo al canale di collaudo TestFlight.