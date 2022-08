WhatsApp: novità avatar, recupero messaggi, piè pagina pro crittografia

Ascolta questo articolo

I programmatori di Menlo Park sono sempre all’opera per migliorare la celebre applicazione di messaggistica WhatsApp, immediatamente seguiti, passo passo, dai leaker di WABetaInfo che, a ogni beta, a ogni rilascio, sono immancabilmente pronti a sviscerarne i segreti, come appena accaduto nelle scorse ore.

Con la beta 2.22.16.11 di WhatsApp per Android, è stato rivelato che, in futuro, ci si potrà esprimere sulla piattaforma anche con gli Avatar, condividendoli come sticker o usandoli per mascherarsi nel corso delle videochiamate. Da una successiva beta per Android, anche se la novità riguarderà anche la versione iOS e Desktop, si è invece desunto che vi sarà un altro campo d’applicazione degli avatar, quello che permetterà di usarli come foto del profilo.

Nello specifico, lo screenshot estratto ha permesso di appurare che l’utente potrà settare un avatar come immagine di profilo, personalizzarlo, e variarne lo sfondo, ad esempio scegliendo un colore a tinta unita. Al momento, non è noto quando tale novità, ancora in sviluppo e quindi non visibile, verrà implementata al pubblico.

La seconda novità è in rilascio, ed è legata alla beta 2.2231.1 per Desktop. Confermando quanto emerso con la beta 2.2206.1, con la successiva versione sperimentale 2.2231.1, a più utenti, sono stati abilitati nuovi piè di pagina che ricordano, in basso nell’elenco delle chat, come pure nella schermata degli aggiornamenti di stato, ciò che sulla piattaforma è protetto dalla crittografia end-to-end.

All’epoca della beta 2.22.13.5 per Android, era semplicemente in sviluppo. Ora, con la beta 2.22.18.13, alcuni utenti sono stati abilitati a fruire la terza novità di questo recap, che permette di recuperare un messaggio eliminato per sé, quando magari lo si voleva eliminare per tutti. Nella fattispecie, il sistema, rilevato il tentativo di cancellare per sé il messaggio, propone in basso, per qualche secondo, una snackbar che permette di revocare la cancellazione del messaggio in questione. Nel caso il proprio account non risultasse ancora abilitato alla novità, bisognerà attendere una delle prossime attivazioni.