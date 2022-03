WhatsApp: in sviluppo avviso per la crittografia end-to-end, in rilascio restyling info di contatto

La messaggistica più diffusa al mondo, WhatsApp, nonostante le regolari valanghe di novità rilasciate periodicamente dalla rivale Telegram, procede con i piedi di piombo sulla strada dell’auto innovazione che, nelle scorse ore, ha fatto tappa presso i porti dei dispositivi iOS, con due beta, una delle quali porta in dote agli utenti degli iPhone una piccola ma utile miglioria nella user experience.

La prima novità in quota WhatsApp per quest’avvio di settimana riguarda la release beta 22.6.0.73 per iOS. In passato, la celebre messaggistica aveva introdotto, attraverso la beta 2.21.170.12 per iOS, un restyling delle informazioni di contatto per gli utenti business: ora, per uniformare l’esperienza d’uso degli utenti, lo stesso restyling è arrivato anche agli utenti normali che, in particolare, possono beneficiare – nelle pagine di contatto – di pulsanti più grandi per le chiamate (audio e video), quindi più facili da notare, messi di fianco a un nuovo pulsante, rappresentato da una lente d’ingrandimento.

Questo nuovo pulsante, afferente alla funzione di ricerca (altrimenti accessibile, per via traverse, nei menu delle chat), permette di eseguire una vera e propria caccia al tesoro, nelle cronologie degli scambi con un dato contatto, onde trovare un particolare elemento, con una versatilità maggiore rispetto alla scorciatoia che consente di cercare i media, i link, e i documenti (posta poco sotto). Nel nuovo restyling, però, non confluisce la funzione che visualizza gli aggiornamenti di stato inviati dalle aziende, che rimane appannaggio degli account business.

Secondo i leaker di WABetaInfo, che hanno rendicontato di queste piccole migliorie, a beneficiare della novità di cui sopra sono alcuni utenti iOS in possesso della succitata beta 22.6.0.73 (con gli altri eventualmente non ancora abilitati che dovranno attendere uno dei venturi aggiornamenti), sebbene venga fatto notare come a beneficiarne potrebbero essere anche alcuni users (anche Business) provvisti di release stabili.

La seconda novità non è in roll-out, ma ancora in sviluppo e riguarda la crittografia end-to-end, in ragione della quale solo mittente e destinatario di una chat possono sapere quel che si dicono e si scambiano. Dall’analisi della beta 2.2206.1 di WhatsApp per Desktop, è emerso in passato come la piattaforma meditasse di aggiungere un piè di pagina in calce all’elenco delle chat, per ribadire il fatto che le conversazioni personali fossero crittografate da un capo all’altro: la stessa cosa, dall’analisi della nuovissima beta 22.6.0.74 per iOS, risulta in lavorazione anche per la versione mobile di WhatsApp (senza escludere gli utenti Android), sempre in fondo all’elenco delle chat anche se, ovviamente, è al momento difficile ipotizzare quando tale avviso farà effettivamente la sua comparsa.