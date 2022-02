WhatsApp: si torna al vecchio elenco contatti su Android, rumors crittografia su Desktop

Non passa giorno che WhatsApp non rilasci qualche novità, o faccia parlare di sé per qualche interessante indiscrezioni. Ambedue le cose si sono appena verificate in questo middle-week dominato da vari lanci hardware (es. di Realme), visto il rilascio di due importanti beta, tra cui una per l’iterazione Desktop e una per gli Android users.

Nel primo caso, la release appena messa a disposizione degli utenti che sfruttano WhatsApp sui grandi schermi di un PC è la versione beta 2.2206.1: quest’ultima, all’apparenza, non presenta alcuna novità tangibile, ma l’attività indagatoria dei leaker di WABetaInfo ha permesso di scoprire cosa potranno attendersi gli utenti in un futuro aggiornamento. Nei mesi scorsi, WhatsApp ha introdotto, nella sua versione per iOS, un piè di pagina nelle chat, a ricordare che le stesse sono crittografate end-to-end.

Il repetita iuvant in questione potrebbe far presto capolino anche nelle chat di WhatsApp da Desktop, appunto secondo uno screenshot estratto dagli insider del codice in seguito a una sessione di reverse engineering. Ovviamente, non sono emersi dettagli che lascino intuire quando la novità farà la sua comparsa, presumibilmente in modo palese prima in una beta e poi in una versione sperimentale. Nel frattempo, però, gli utenti di WhatsApp possono baloccarsi con una novità tangibile.

Menlo Park, infatti, nelle scorse ore ha rilasciato anche una beta per gli utenti Android, recante il code release numerico 2.22.5.9. In questo caso, sebbene potrebbe aver fatto la sua comparsa per alcuni anche nel precedente aggiornamento, la novità messa a regime si è sostanziata in una “retromarcia“. Come noto, infatti, di recente WhatsApp aveva rivoluzionato l’elenco dei contatti, in modo da far spazio sul basso anche all’elenco dei contatti interpellati di frequente e alle chat recenti: i feedback ottenuti dagli utenti, però, non sono stati del tutto positivi visto che, se alcuni apprezzavano il poter avviare prima le conversazioni di cui necessitavano, per altri risultava più comoda la vecchia interfaccia. Detto fatto.

Col nuovo update, dato come in roll-out progressivo (quindi occorrerà attendere se non si nota già la novità sul proprio account), secondo le schermate apparse in rete, WhatsApp ha ripristinato il vecchio elenco dei contatti, con questi ultimi tutti elencati in ordine alfabetico e il numero dei contatti in totale.