WhatsApp: in roll-out il trasferimento dati da Android a iOS. Ecco come procedere

Circa un anno fa, WhatsApp consentì ai possessori di un iPhone di passare a un device Android senza perdere le proprie chat su WhatsApp. Ora, dopo gli avvistamenti di inizio anno, inizia a diventare possibile fare anche l’inverso, secondo quanto annunciato ufficialmente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, che ha presentato la novità come una “funzione più richiesta“.

Per avvalersi della novità, in roll-out progressivo per i beta tester di WhatsApp, con tutti gli utenti coinvolti nelle settimane a seguire, basta avere un device sorgente con Android Lollipop, Android 5 o successivo, o SDK 21 o successivo, su cui sia installata almeno WhatsApp 2.22.7.74, e un nuovo iPhone (o resettato alle impostazioni di fabbrica) con iOS 15.5, su cui sia installato almeno WhatsApp 2.22.10.70.

A questo punto, tenendo ambedue i device collegati all’alimentazione, si può avviare sul device Android l’app Passa a iOS e vi si inserisce il codice palesato dall’iPhone: andando avanti, verranno preparati i dati di WhatsApp da trasferire, tra cui l’immagine profilo, i file multimediali, le cronologie delle chat, le chat individuali e di gruppo (ma non il nome visualizzato, i messaggi di pagamento peer-to-peer o la cronologia delle chiamate).

Dopo essere andati avanti e aver trasferito i dati, dall’App Store di iOS si scaricherà WhatsApp, che andrà avviato per eseguirvi l’accesso con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo per l’account WhatsApp: quando richiesto, si avvierà il processo di completamento che, terminato, farà sì che le chat appaiano sull’iPhone. Su quest’ultimo, i dati saranno trasferiti sul cloud solo quando verrà fatto il backup su iCloud, a conferma del fatto che l’intero processo sarà sicuro – WhatsApp non conoscerà i dati trasferiti – visto che per portarlo a termine si userà una connessione Wi-Fi Direct (per la quale sarà necessario che device sorgente e fonte siano connessi alla stessa rete Wi-Fi).

Una piccola nota dolente deriva dal fatto che, nel caso vi sia già una cronologia delle chat su WhatsApp per iOS, quest’ultima non verrà aggiornata ma piuttosto sovrascritta da quella in arrivo da Android: in compenso, avendo un telefono Android da smaltire a procedura ultimata, lo si potrà consegnare gratuitamente in un Apple Store.